Археологи нашли в древней могиле "кольцо бессмертия"

В Великобритании археологи при проведении раскопок в районе аэропорта Ковентри в Уорикшире обнаружили римские и англосаксонские артефакты, которые находились в древних захоронениях.

Как сообщает BBC News, открытие было сделано в местечке Багинтон, где располагался древнеримский форт Лант. В одной из могил была похоронена римская девочка, умершая в возрасте от шести до 12 лет.

В ней исследователи обнаружили кольцо с изображением цикады. В верованиях древних народов это насекомое ассоциировалось с бессмертием. Возможно, в данном случае это был символ - родственники надеялись, что девочку ожидает вечная жизнь в загробном мире. Также в этом захоронении было обнаружено небольшое количество драгоценностей, включая четыре декоративные броши и зеркало.

Археологи раскопали и десятки англосаксонских могил. В некоторых из них были найдены предметы, доставленные сюда с территорий современных Франции и Бельгии. Это говорит о больших миграционных потоках в те времена. Некоторые ювелирные изделия намекают на происхождение из регионов Южной Европы.

В одной из могил были найдены фрагменты щита и меча в кожаных ножнах, а также медная чаша и монеты. Вероятно, в ней был погребен человек высокого статуса, возможно, высокопоставленный воинский начальник.

"Артефакты были найдены во время раскопок на месте строительства жилых домов еще летом 2017 года, но многие из них только сейчас удалось официально датировать и подтвердить их историческую ценность, - говорит руководитель раскопок Найджел Пейдж из Совета графства Уорикшир. - Это была замечательная находка, от которой просто дух захватывает".

Кстати, римляне покинули свой форт в Багинтоне в начале V века, но существовавшее здесь поселение продолжало процветать и после их ухода.