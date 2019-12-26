19 декабря состоялось заседание Комитета РСПП по интеллектуальной собственности. Участники обсудили результаты работы в уходящем году, план на 2020 год и предложения по совершенствованию внутренней структуры Комитета.

Председатель Комитета, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский отметил, что, несмотря на то что Комитет был создан в октябре текущего года, "удалось сделать многое. Комитет выступил соорганизатором ряда важных конференций и форумов в сфере интеллектуальной собственности (IP), среди которых "Открытые инновации", Skolkovo LegalTech.Black Edition, нескольких круглых столов и дискуссионных сессий, принял участие в разработке законодательных инициатив. Инициированы и проведены исследования о применении смарт-контрактов в сфере IP, о развитии технологий искусственного интеллекта и их использования для создания различных цифровых сервисов. На сегодняшнем заседании принято решение о внутренней структуре комитета. Также с учетом наиболее актуальных запросов бизнеса были созданы специальные рабочие группы. Вопросы, появившиеся в повестке этого года - и по теме интеллектуальной собственности, и по теме креативных индустрий, которая существенно расширила сферу деятельности комитета, включены в план на перспективу в качестве приоритетных. Плодотворным стало и обсуждение нашего участия в национальной программе "Цифровая экономика". Мы сошлись во мнении, что успешная реализация программы требует от нас поиска законодательных решений, позволяющих расширить применение более эффективных технологий и способов управления интеллектуальными ресурсами".

Вице-президент РСПП, председатель Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин указал на решающую роль сферы интеллектуальной собственности в глобальной экономике: "Все, что нас окружает, рано или поздно перейдет в разряд IP: недвижимость, техника и все остальное. В связи с этим возникают определенные трудности, которые необходимо преодолеть. Например, мы говорим про локализацию технологий. Но как технологии можно локализовать, если они идут от человеческого разума, имеющего свойство меняться, совершенствоваться и, как известно, не замыкаться в границах некой одной территории? Сегодня изобретатель живет в России, завтра - в Минске, а послезавтра в Силиконовой долине или где-то еще".

В 2020 году в структуре Комитета РСПП по интеллектуальной собственности будут созданы шесть подкомитетов, которые представляют индустрии, имеющие общую специфику применения инструментов интеллектуальной собственности, - это креативные индустрии; биотехнологические и человекоориентированные производства; индустрии транспортных и коммуникационных систем; материало-, энерго- и ресурсообеспечивающие индустрии; высокотехнологичные производственные комплексы, а также индустрия организационных, инфраструктурных и управленческих услуг.

Как отметил Андрей Кричевский, "также будут организованы рабочие группы и с целью решения конкретных проблем: по нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности, по механизмам "регуляторной гильотины" и "регуляторной песочницы", инвестициям в творческо-технологические сферы, по свободному и открытому доступу к интеллектуальной собственности".

Кричевский добавил, что в ближайшее время планируется обсудить развитие инфраструктуры создания и управления результатами интеллектуальной деятельности, соотношение инструментов стандартизации и интеллектуальной собственности, предотвращение нарушений прав, в том числе на товарные знаки, и налогообложение в сфере интеллектуальной собственности. Со своей стороны, представители СМИ предложили создать рабочую группу по обороту прав на IP в традиционных медиа.

По словам заместителя председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности, президента Федерации интеллектуальной собственности Сергея Матвеева, члены Комитета предложили новую модель нормативного регулирования в сфере интеллектуальной собственности в рамках "регуляторной гильотины": "Мы проанализировали материалы, богатую практику коллег из Роспатента, которые осуществляют контроль и надзор в сфере защиты интересов государства в процессе оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. К сожалению, сложившаяся нормативная база не в полной мере способствует достижению целей экономического развития, увеличению динамики валового продукта и расширению налогооблагаемой базы. Мы учли те недостатки, которые удалось выявить в ходе анализа: новая модель дает возможность бизнесу реально использовать результаты, которые были получены за счет "общественных финансов", взяв на себя обязательства по их надлежащей правовой охране, выплате вознаграждений авторам и, конечно, использованию таких результатов. В этой модели Роспатент фактически сможет отслеживать, насколько взятые обязательства исполнены, естественно, с помощью современных цифровых технологий, и вмешиваться только тогда, когда возникают угрозы утраты бюджетных инвестиций из-за недостаточной правовой охраны или неиспользования результатов. Это современный, ориентированный на "цифру" и своевременное распознавание рисков подход".

Советник председателя правления Фонда "Сколково" Максим Прокш рассказал о возникающих вопросах в деятельности направления "Нормативное регулирование" в рамках программы "Цифровая экономика": "Бизнес формулирует некий правовой барьер, который мешает ему реализовывать проекты, направляет запрос в центр компетенции по цифровой экономике, который находится в Фонде "Сколково". Нами эта проблема формализуется совместно с экспертами и превращается в проект нормативного акта. Затем мы защищаем его на рабочей группе программы "Цифровая экономика", после чего по специальной процедуре он идет на рассмотрение федеральных органов исполнительной власти - уже в виде законопроекта. Мы предусматриваем и возможность дискуссии с представителями власти на разных уровнях - вплоть до вице-премьера Правительства России. Преимущество такого механизма в том, что проекту не надо проходить несколько кругов межведомственного согласования".

Заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности, председатель правления Некоммерческого партнерства "Сообщество пользователей авторских и смежных прав" (НП "СПАС") Анатолий Семенов подчеркнул, что функционал и значение института интеллектуальной собственности в России далеко не всегда понимают корректно: "Институт ИС в первую очередь предназначен для эффективного разрешения вопросов конкуренции между предпринимателями. Именно с этой позиции необходимо начинать обсуждение всех остальных вопросов, связанных с рынком ИС в России. Законодатели и правоприменители с помощью ИС позволяют правообладателям ограничивать конкуренцию на рынке. Сама по себе интеллектуальная собственность - правовой институт, который не создает никаких результатов интеллектуальной деятельности, но позволяет правообладателям перераспределять свою выгоду и конкурировать друг с другом. Мы сейчас ведем активную работу над созданием фонда по поддержке баланса интересов в сфере конкуренции общественного достояния и прав интеллектуальной собственности. Цель фонда - поддержка частных инициатив по восстановлению этого баланса и структурированию в таком виде, чтобы это было выгодно и стране, и ее хозяйствующим субъектам".

Участники заседания были единодушны в том, что результаты состоявшейся дискуссии должны найти свое отражение в перечне приоритетных направлений деятельности Комитета РСПП по интеллектуальной собственности в 2020 году.

В следующем году Комитет РСПП по интеллектуальной собственности планирует подготовить и вынести на рассмотрение Бюро Правления РСПП проект стратегии развития российских креативных индустрий в качестве полноценной отрасли экономики. В ней будут отражены пути решения наиболее актуальных вопросов отрасли - необходимости консолидировать усилия для формирования единой инвестиционной и налоговой инфраструктуры, систематизировать и типологизировать индустрии на государственном уровне, закрепить понятие "креативные индустрии" в законодательстве, сформировать благоприятные условия для экспорта результатов интеллектуальной деятельности и другое.

Также РСПП выступит одним из организаторов IP WEEK 2020 - крупного международного события сферы интеллектуальной собственности и креативных индустрий, которое состоится в Москве с 20 по 26 апреля. В рамках IP WEEK 2020 пройдут два знаковых мероприятия - Digital IP & IPQuorum 2020 и первый Кворум креативных индустрий - Creative Russia Quorum.

Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности создан в 2019 году для выработки и продвижения позиции РСПП по вопросам обеспечения прав интеллектуальной собственности, правовой охраны, защиты и управления правами и объектами интеллектуальной собственности, а также развития наукоемких, высокотехнологичных и творческих отраслей экономики, креативных индустрий, основанных на эффективном функционировании института интеллектуальной собственности.

Комитет призван установить конструктивный диалог представителей бизнеса с государственными органами, регуляторами рынка, общественными организациями и независимыми экспертами сферы интеллектуальной собственности и креативных индустрий.

Среди функций Комитета - содействие формированию и распространению лучших деловых практик в области эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности, включая нормативное и инфраструктурное обеспечение отраслей.

Комитет намерен участвовать в разработке и практической реализации национальных, отраслевых и корпоративных программ, направленных на эффективное управление интеллектуальной собственностью, на внедрение механизмов финансовой и нефинансовой поддержки компаний, ориентированных на экспорт результатов интеллектуальной деятельности, в том числе их защиты на мировом рынке.

Председатель Комитета - президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. В постоянный состав Комитета вошли представители крупного бизнеса, госкорпораций, институтов развития, юридических компаний, креативных индустрий, общественных организаций, средств массовой информации, образовательных учреждений. Среди них Фонд "Сколково", ПАО "Интер РАО", ПАО "Газпром нефть", ПАО "МТС", ООО "СИБУР", ООО Alliance GT, Росатом, Роскосмос, ООО "УК РОСНАНО", АО "Ситроникс", Союз композиторов России, Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна, Российское авторское общество, Ассоциация интернет-издателей, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Deloitte Legal в СНГ, "Каменская & партнеры", ООО "Пепеляев Групп", ООО "Симонов и партнеры", Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP (BCLP), "Городисский и партнеры", Адвокатское Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", Baker&McKenzie CIS, IPCodex, Коллегия адвокатов Павла Астахова, AK Patent Law Group, Star Media, StartUp Music, ООО "МИЦ "Известия", "Газпром-Медиа Холдинг", Национальная Медиа Группа, Газпром Медиа-Радио, Российский институт экономики, политики и права, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет имени Петра Великого и другие.

Пресс-служба Ассоциации IPChain

E-mail: pressa@ipchain.ru | Tел: +7 495 710 70 68

Об Ассоциации IPChain

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское Авторское Общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век".

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности.

В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности.

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральный институт промышленной собственности, Суд по интеллектуальным правам (СИП), ведущая международная технологическая компания Bitfury.

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий.

В 2019 году Ассоциация IPChain стала членом Европейской Legal Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) - объединения ведущих европейских юридических и технологических компаний, стартапов и консорциумов разработчиков. IPChain также является членом FLIP (Future Law Innovation Programme) Сингапурской академии права (SAL).

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Российское профессорское собрание, Союз журналистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru, Кыргызпатент, онлайн-сервис RDO (Resolve Disputes Online), компания "Ситроникс", n`RIS, "ЛитРес", телеканал "BigAsia", Ассоциация интернет-издателей, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, киностудия "Союзмультфильм", АО "Российская венчурная компания", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и другие. Создаются узлы сети и цифровой репозиторий на базе Госфильмофонда России.

Планируется подключение к проекту Евразийской патентной организации, сотрудничество с Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", Национальной электронной библиотекой и медиахолдингом "Национальная Медиа Группа".

С целью реализации программ и проектов, направленных на формирование и эффективное использование человеческого капитала для социального и экономического развития регионов России, а также с целью выработки и реализации региональной политики в сфере интеллектуальной собственности заключено соглашение о долгосрочном партнерстве с администрациями регионов. Так в апреле 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве с Правительством Калининградской области.

Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.).

Ассоциация IPChain выступила соорганизатором Совета по цифровой экономике и интеллектуальной собственности Ассамблеи народов Евразии, который на основе системного взаимодействия с ведущими экспертными сообществами, национальными и межгосударственными институтами развития, бизнес-структурами призван существенно увеличить эффективность реализации Цифровой повестки ЕАЭС.

Ассоциация является соучредителем Евразийского цифрового консорциума "Прикладная наука", организованного с целью координации деятельности сети общественных цифровых исследовательских институтов, создаваемых на территории всего Евразийского экономического пространства.

В марте 2019 года IPChain выступила соучредителем кафедры цифровой экономики на базе Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) и запустила программу дополнительного профессионального образования "Интеллектуальная собственность в цифровой экономике".