Кононов рассказал о позитивном влиянии Глушакова на "Спартак"

Экс-главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим полузащитником Денисом Глушаковым, его влиянии на команду, а также о том, кто стал инициатором ухода футболиста из клуба.

По словам Кононова, он не вникал в предысторию конфликта с болельщиками, а также в историю с лайками к сообщениям, опубликованным в соцсетях, где футболист поддержал резкую критику в адрес другого бывшего наставника красно-белых Массимо Карреры.

"Глушаков провел очень хороший чемпионский сезон и неплохой, хотя и неоднозначный, бронзовый. Я смотрел, кто мне нужен на тот период, - а тогда хватало травм и других проблем, и видел, как он относится к работе. Для меня главное, как игрок работает на тренировке и в игре. Если он приносит пользу, то должен играть. Когда ставил его, руководствовался и этим, и тем, что он - капитан команды, и я видел, что он имеет вес в глазах футболистов. Позитивно влияет на команду. Хотя ему было сложно", - сказал Кононов.

Экс-наставник "Спартака" считает, что постоянное давление с трибун в итоге повлияло на игру Глушакова. Однако футболист все же старался приносить пользу команде. Однако потом он получил травму и перестал выходить на поле.

Олег Кононов рассказал, что инициатива расставания с Глушаковым исходила не от него.

"Моей инициативой или клуба было расставание с Глушаковым? Всех вместе. Совместно с самим игроком. Приняли общее решение, пожали руки, поблагодарили друг друга и разошлись", - сказал Кононов.

Глушаков ушел из "Спартака" в "Ахмат" летом. Кононов покинул пост главного тренера в сентябре.