Курс рубля, обычно снижающийся перед новогодними каникулами из-за большого спроса на валюту и выплат по внешнему долгу, в конце 2019 года, напротив, укрепился до максимумов прошлого года. Теоретически позитивного заряда ему может хватить еще и на январь.

Доллар на Московской бирже в середине последней недели года опустился ниже 62 рублей, такого не было с лета 2018 года. Днем в четверг он также не пересекал эту границу. Евро стоил меньше 69 рублей.

Россия остается уникальной страной по сравнению с другими развивающимися рынками

Главный фактор, играющий в пользу российской валюты в последнее время, - общий оптимизм на мировых рынках, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Рынки остаются в состоянии эйфории (опасения торговой эскалации между США и Китаем сейчас находятся на пониженных уровнях), и такие настроения транслируются в рост аппетитов к покупке риска и, соответственно, в приток капитала в рисковые активы, в том числе и рублевые, говорит он.

Именно спрос на риск позволил рублю завершить 2019 год без традиционного декабрьского ослабления, уверен Покатович. В текущих условиях сезонный рост спроса на иностранную валюту может нейтрализоваться иностранным притоком в рублевые активы, уверен он.

Фактически с начала года российская валюта выросла более чем на 10% к доллару и на 14% к евро. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1" подчеркивала, что рубль показал одну из лучших динамик на развивающихся рынках. По ее словам, причиной укрепления стал приток капитала. "Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", - говорила Набиуллина.

Россия действительно остается уникальной страной по сравнению с другими развивающимися рынками, соглашается Покатович. "Ее набор сильных макроэкономических факторов при сохранении сравнительно высокой как долговой, так и дивидендной доходности рынка вызывает у держателей иностранного капитала повышенный интерес. Также в 2019 году санкции, находящиеся в режиме "паузы" фактически весь год, не мешали нерезидентам реализовать интерес вложений в рублевые активы", - подчеркивает аналитик.

По прогнозу Покатовича, российской валюте в итоге удастся завершить 2019 год вблизи годовых максимумов (61-63,5 рубля за доллар). В начале же 2020 года внимание рынков будет полностью сосредоточено на "перемирии" в торговой войне США и Китая. Если участники рынка получат повод для разочарования в нем (откат тарифов окажется незначительным, решение самых острых проблем будет отложено), то рыночный оптимизм подвергнется коррекции, считает Покатович.

Рубль же и при таком сценарии останется защищен своим макроэкономическим базисом и вряд ли будет заметно дешеветь. Поэтому, по мнению аналитика, можно ожидать сохранения стабильности курса в начале 2020 года около уровней 62-64 рубля за доллар.