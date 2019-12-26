Лавров: У РФ нет завышенных ожиданий по восстановлению диалога с США

У России нет завышенных ожиданий в вопросе восстановления диалога с США в 2020 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается оценки перспектив совместной работы в предстоящем году, то мы придерживаемся прагматичного подхода, не испытываем завышенных ожиданий", - цитирует Лаврова ТАСС.

Он также добавил, что Москва будет делать выводы о настрое администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное взаимодействие, основываясь не на словах, а на деле. Кроме того, министр напомнил о существовании сдерживающих факторов, связанных с внутриполитической конъюнктурой США и начавшейся избирательной кампанией, в которой "недоброжелатели России" могут пытаться использовать русофобию в своих целях.