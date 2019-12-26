"Манчестер Юнайтед" простажирует 15-летнего нападающего "Чертаново"

Пятнадцатилетний форвард "Чертаново" Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

Английский клуб наблюдает за Пиняевым с 2018 года. Тогда на турнире в Испании он забил пять голов в ворота итальянского "Бари", после этого Пиняев успешно выступал за "Чертаново" и в других турнирах. В итоге игрока позвали на стажировку.

Как сообщил "РБ-Спорт" директор школы "Чертаново" Николай Ларин, 15-летний нападающий отправится на очередную стажировку уже в январе. Пиняев пробудет там две недели, после чего должен вернуться на родину. В настоящее время идет оформление всех необходимых документов для поездки.