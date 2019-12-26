Матвиенко: Россия жестко ответит Эстонии на притеснения агентства Sputnik

Россия примет жесткие ответные меры, если власти Эстонии продолжат притеснять сотрудников местного представительства российского агентства Sputnik, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она выразила надежду, что "Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается". "В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо", - сказала глава Совфеда.

"Мне хочется надеяться, что Эстония все-таки обладает хоть каким-то суверенитетом, и подобные заявления, касающиеся Sputnik, просто совпали с визитом премьер-министра Великобритании в Эстонию", - добавила Матвиенко.

Она также отметила, что действия Таллина в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток на российско-эстонские отношения в целом.

Ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.