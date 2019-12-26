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26.12.2019 18:06
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия жестко ответит Эстонии на притеснения агентства Sputnik

Текст: Галина Мисливская

Россия примет жесткие ответные меры, если власти Эстонии продолжат притеснять сотрудников местного представительства российского агентства Sputnik, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Она выразила надежду, что "Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается". "В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо", - сказала глава Совфеда.

"Мне хочется надеяться, что Эстония все-таки обладает хоть каким-то суверенитетом, и подобные заявления, касающиеся Sputnik, просто совпали с визитом премьер-министра Великобритании в Эстонию", - добавила Матвиенко.

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Она также отметила, что действия Таллина в отношении агентства Sputnik будут накладывать негативный отпечаток на российско-эстонские отношения в целом.

Ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.

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