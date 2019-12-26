Медведев утвердил размер выплат врачам, приехавшим на работу в ЗАТО

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив размер разовых компенсаций для врачей и фельдшеров, впервые приезжающих в закрытые административно-территориальные образования для работы в организациях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.

Для врачей объем материальной помощи составит 1 миллион рублей, для фельдшеров - 500 тысяч. Чтобы получить эти деньги, работники и медицинская организация должны заключить соответствующий договор, в котором будет прописано обязательство врача проработать в медучреждении в течение пяти лет. В случае истечения трудового договора раньше этого срока, перевода на другую должность, дополнительного профессионального обучения или призыва в армию сотрудник должен вернуть агентству часть полученных денег.