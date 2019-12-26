Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Телеканал особенно интересовало исчезновение стодолларовых купюр. При этом ведущий передачи не пояснил, откуда у него такие данные.

"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", - заявил Мнучин.

По его словам, все сегодня хотят иметь доллары "на руках", так как они имеют статус резервной валюты во всем мире. Связано это с тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами, пояснил Мнучин. Поэтому, по его словам, спрос на доллары продолжает расти.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сегодня мировые центральные банки добавляют в экономику до 100 миллиардов долларов электронных денег ежегодно, в то время как те же суммы наличных денег и драгоценных металлов исчезают из обращения.

По данным Федеральной резервной системы США, в мире обращается больше стодолларовых купюр, чем банкнот в один доллар, при чем 80 процентов этих стодолларовых купюр обращается за пределами Соединенных Штатов.