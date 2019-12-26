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26.12.2019 08:27

Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось

Решений о том, как изменение пенсионного законодательства отразится на отставных российских военнослужащих, пока не принималось. Об этом заявила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Она напомнила, что пенсия выплачивается в привязке к денежному довольствию военнослужащего.

"Возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении", - заявила Шевцова в интервью "Известиям".

Кроме того, она рассказала, как изменятся оклады военных в ближайшие годы. "В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%", - сказала Шевцова.

Изменение пенсионного законодательства Все о выплатах военнослужащим

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