Минобороны: Решений в отношении военных пенсионеров не принималось

Решений о том, как изменение пенсионного законодательства отразится на отставных российских военнослужащих, пока не принималось. Об этом заявила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Она напомнила, что пенсия выплачивается в привязке к денежному довольствию военнослужащего.

"Возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении", - заявила Шевцова в интервью "Известиям".

Кроме того, она рассказала, как изменятся оклады военных в ближайшие годы. "В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%", - сказала Шевцова.