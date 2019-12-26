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26.12.2019 19:33
Рубрика: Экономика

Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете

Текст: Екатерина Ясакова
Со следующего года Минтруд ежегодно будет выделять по 2 миллиарда рублей на повышение квалификации и переобучение женщин в декрете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Деньги будут натравляться на эти цели до окончания действия нацпроекта "Демография". Об этом в интервью "России 24" заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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По его словам, средства будут выделяться до 2024 года (окончание действия нацпроекта) субъектам из федерального бюджета. Женщины смогут выбрать себе дело по душе.

Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию. Кроме того, во время ухода за ребёнком они часто решают сменить своё призвание. Поэтому ведомство решило оказывать им в этом поддержку.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Рынок труда

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