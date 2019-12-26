Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете

Со следующего года Минтруд ежегодно будет выделять по 2 миллиарда рублей на повышение квалификации и переобучение женщин в декрете.

Деньги будут натравляться на эти цели до окончания действия нацпроекта "Демография". Об этом в интервью "России 24" заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

По его словам, средства будут выделяться до 2024 года (окончание действия нацпроекта) субъектам из федерального бюджета. Женщины смогут выбрать себе дело по душе.

Как отметил Топилин, во время декрета женщины теряют квалификацию. Кроме того, во время ухода за ребёнком они часто решают сменить своё призвание. Поэтому ведомство решило оказывать им в этом поддержку.