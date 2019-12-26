Новости

Покушение на главу района Воронежской области расследуют в аппарате СК РФ 00:10
Ученые: четыре чашки кофе в день препятствуют ожирению 26.12.2019
Названа возможная причина ДТП под Липецком 26.12.2019
В эстонской столице открыт памятник советским воинам-освободителям 26.12.2019
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ 26.12.2019
Посол России в Греции посетил Александра Винника в больнице 26.12.2019
Роспотребнадзор изъял 45 тысяч единиц запрещенных никотиносодердащих товаров 26.12.2019
В перевернувшемся под Липецком автобусе ехали граждане Грузии 26.12.2019
Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год 26.12.2019
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым 26.12.2019
В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители 26.12.2019
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла 26.12.2019
Путин заявил об ожиданиях от 2020 года 26.12.2019
Умерла Галина Волчек 26.12.2019
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека 26.12.2019
"Гознак" рассказал, как защищают банкноты от микробов 26.12.2019
"Манчестер Юнайтед" простажирует 15-летнего нападающего "Чертаново" 26.12.2019
В России появится магазин, где можно расплатиться с помощью тележки 26.12.2019
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 26.12.2019
Путин рассказал итальянскому премьеру о саммите "нормандской четверки" 26.12.2019
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с праздниками 26.12.2019
На могиле Карла Маркса в Лондоне установлены камеры видеонаблюдения 26.12.2019
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова 26.12.2019
Федор Емельяненко: Для меня брат "мертв", но я молюсь, чтобы он "ожил" 26.12.2019
Евгения Медведева повредила конек, но не снимется с ЧР 26.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 23:44
Рубрика: Спорт

Подкачала дисциплина

"Молодежка" уступила чехам в первом матче чемпионата мира
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 294(8052)
Сборная России с поражения начала свое выступление на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Чехии. В первом матче команда Валерия Брагина уступила хозяевам льда - 3:4.
Сборная России не смогла подтвердить свой статус фаворитов МЧМ-2020 в дебютном матче с чехами. Фото: РИА Новости Сборная России не смогла подтвердить свой статус фаворитов МЧМ-2020 в дебютном матче с чехами. Фото: РИА Новости
Сборная России не смогла подтвердить свой статус фаворитов МЧМ-2020 в дебютном матче с чехами. Фото: РИА Новости

Наши приехали в Остраву, где проведут все игры группового этапа, за неделю до начала МЧМ-2020, и успели сыграть две контрольных встречи, в которых расправились с Казахстаном и Словакией с общим счетом 14:1. Однако, как выяснилось, одно дело громить в товарищеских матчах соперников второго эшелона, другое - играть с чехами на их льду, да еще в дебютном матче. Хотя начало встречи получилось ужасающим для чешской сборной. Уже на шестой секунде травму получил один из ведущих форвардов команды Якуб Лауко и покинул лед. Игру он досматривал на стуле с костылем. Однако надо отдать должное сопернику: даже потеряв лидера, чешская команда не расклеилась. Наоборот, на третьей минуте хозяева турнира повели в счете. Большинство реализовал Петр Чайка. А на 7-й минуте Ян Мышак уже в равных составах удвоил чешское преимущество - 2:0.

Фото: РИА Новости
Названы составы команд на Матч Звезд КХЛ

Выйти из затянувшегося оцепенения нашим помогло большинство, которым с недавних пор в сборной занимается Игорь Ларионов. Формально свою первую шайбу на турнире россияне забросили уже в равных составах, но взятие ворот состоялось через мгновение после появления пятого чеха на льду. Автором гола на 11-й минуте стал защитник Егор Замула. То же самое произошло и на 15-й минуте, когда отличился Василий Подколзин - 2:2. В этот момент показалось, что россияне наконец взяли игру под контроль.

Третья шайба чехов после перерыва показалась недоразумением, тем более что благодаря Замуле, оформившему дубль, наши отыгрались практически сразу. Но россияне организовали проблемы себе сами, дважды оставив себя в меньшинстве 3 на 5 в концовке второго периода. Испытание характера подопечные Брагина прошли лишь отчасти, пропустив за этот отрезок только одну шайбу от чеха Яника Еника, - 4:3. После этого наш голкипер, 17-летний Ярослав Аскаров, не сумевший отразить четыре броска из 17, уступил свое место сменщику Амиру Мифтакову. В оставшееся время ворота россиян остались нетронутыми, но и нашим парням пробить чешского вратаря Лукаша Достала больше не удалось.

Один из главных итогов матча для сборной России сформулировал ее наставник Валерий Брагин: "Нужно улучшать дисциплину". И это правда, тем более что следующим соперником россиян 28 декабря станет Канада.

Спорт Хоккей

Главное сегодня

Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"
Названа возможная причина ДТП под Липецком
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете