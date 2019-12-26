Сборная России с поражения начала свое выступление на молодежном (до 20 лет) чемпионате мира по хоккею, который стартовал в Чехии. В первом матче команда Валерия Брагина уступила хозяевам льда - 3:4.

Наши приехали в Остраву, где проведут все игры группового этапа, за неделю до начала МЧМ-2020, и успели сыграть две контрольных встречи, в которых расправились с Казахстаном и Словакией с общим счетом 14:1. Однако, как выяснилось, одно дело громить в товарищеских матчах соперников второго эшелона, другое - играть с чехами на их льду, да еще в дебютном матче. Хотя начало встречи получилось ужасающим для чешской сборной. Уже на шестой секунде травму получил один из ведущих форвардов команды Якуб Лауко и покинул лед. Игру он досматривал на стуле с костылем. Однако надо отдать должное сопернику: даже потеряв лидера, чешская команда не расклеилась. Наоборот, на третьей минуте хозяева турнира повели в счете. Большинство реализовал Петр Чайка. А на 7-й минуте Ян Мышак уже в равных составах удвоил чешское преимущество - 2:0.

Выйти из затянувшегося оцепенения нашим помогло большинство, которым с недавних пор в сборной занимается Игорь Ларионов. Формально свою первую шайбу на турнире россияне забросили уже в равных составах, но взятие ворот состоялось через мгновение после появления пятого чеха на льду. Автором гола на 11-й минуте стал защитник Егор Замула. То же самое произошло и на 15-й минуте, когда отличился Василий Подколзин - 2:2. В этот момент показалось, что россияне наконец взяли игру под контроль.

Третья шайба чехов после перерыва показалась недоразумением, тем более что благодаря Замуле, оформившему дубль, наши отыгрались практически сразу. Но россияне организовали проблемы себе сами, дважды оставив себя в меньшинстве 3 на 5 в концовке второго периода. Испытание характера подопечные Брагина прошли лишь отчасти, пропустив за этот отрезок только одну шайбу от чеха Яника Еника, - 4:3. После этого наш голкипер, 17-летний Ярослав Аскаров, не сумевший отразить четыре броска из 17, уступил свое место сменщику Амиру Мифтакову. В оставшееся время ворота россиян остались нетронутыми, но и нашим парням пробить чешского вратаря Лукаша Достала больше не удалось.

Один из главных итогов матча для сборной России сформулировал ее наставник Валерий Брагин: "Нужно улучшать дисциплину". И это правда, тем более что следующим соперником россиян 28 декабря станет Канада.