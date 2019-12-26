Москва и Пекин расширяют энергетическое сотрудничество

Председатель КНР Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин по видеосвязи 2 декабря этого года стали свидетелями церемонии открытия газопровода Россия - Китай по восточному маршруту. Этот знаковый проект расширит масштабы энергетического сотрудничества между двумя странами.

Китайский лидер выразил благодарность рабочим, строящим трубопровод. Он назвал его флагманским проектом двустороннего сотрудничества в области энергетики, моделью интегрированного взаимодействия и примером взаимовыгодных отношений между Китаем и Россией.

Как отметил председатель Си, вместе с президентом Владимиром Путиным они стали свидетелями подписания соглашения о строительстве трубопровода в 2014 году. За последние пять лет строители преодолели всевозможные трудности и не останавливали работу даже в мороз, чтобы завершить проект. Это свидетельствует о наличии прекрасных технологий в обеих странах.

Завершение проекта является новой отправной точкой для сотрудничества, сказал Си, добавив, что две страны работали вместе, чтобы создать безопасный и экологичный трубопровод. В дальнейшем необходимо сделать все возможное для его бесперебойной эксплуатации, устойчивого экономического и социального развития территорий, расположенных по пути следования газопровода. В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, напомнил Си, и две страны должны стремиться работать над подобными проектами, чтобы принести больше пользы своим гражданам.

Владимир Путин также подчеркнул значимость того, что открытие газопровода происходит в юбилейный год российско-китайских дипотношений. В течение следующих 30 лет Россия поставит в КНР свыше 1 триллиона кубометров природного газа. Это будет способствовать достижению поставленной двумя президентами задачи доведения взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов в 2024 году, сказал Владимир Путин.

В соответствии с 30-летним соглашением между российской компанией "Газпром" и China National Petroleum Corp., подписанным в мае 2014 года, проект газопровода по восточному маршруту предполагает поставку около 38 миллиардов кубометров природного газа из России в Китай в год. Это соответствует примерно 13,6 процента потребления газа в Китае, составившего 280,3 миллиарда кубометров в прошлом году, заявила Национальная комиссия по развитию и реформам КНР.

Протяженность трубопровода составляет 5111 километров в Китае и около 3000 километров в России. Его китайская часть пересекает шесть провинций, один автономный район и два города центрального подчинения от провинции Хэйлунцзян до Шанхая.

Как заявил глава Китайского института исследований энергетической политики в Сямэньском университете Линь Боцян, мощность нового газопровода позволит обеспечить поставки газа по низким ценам в районы Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй и дельты реки Янцзы.

Китай по-прежнему имеет большие возможности для роста потребления природного газа, поскольку на экологически чистое топливо приходится около 8 процентов от общего потребления энергии в стране, в то время как во многих развитых странах эта цифра превышает 20 процентов, сказал он.

Помощник директора Шанхайской биржи нефти и природного газа Сюн Вэй отметил, что с мощностью в 38 миллиардов кубометров "трубопровод является вторым по величине китайским проектом по импорту газа".

"Он не только увеличит поставки газа в целевые районы, но также будет иметь большое значение для улучшения строительства и присоединения трубопроводной инфраструктуры, а также для стимулирования конкуренции на рынке для снижения стоимости энергоресурсов", - добавил он.

Поставки газа по новому трубопроводу могут помочь устранить неопределенности в отношении существующих газопроводов, а также избежать сложностей, с которыми часто сталкиваются морские перевозчики сжиженного природного газа в плохую погоду.

Профессор Российской академии наук Яна Лексютина, говорит, что Китай является крупнейшим торговым партнером России с 2010 года, и китайско-российские торгово-экономические связи сохраняют хорошую динамику.

Сотрудничество двух стран в основном сосредоточено на энергетике, сказала Лексютина. Некоторые российские энергопроекты реализуются благодаря китайским инвестициям, например, "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2".

По ее словам, первый в истории российско-китайский газопровод имеет огромное значение для обеих стран, поскольку благодаря ему объем российского экспорта энергоносителей в Китай будет быстро расти. Однако Россия возлагает большие надежды на расширение сотрудничества с Китаем и в других областях, таких как сельское хозяйство, освоение Арктики, трансграничная электронная коммерция и взаимные расчеты в национальных валютах.