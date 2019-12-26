Закон Мурманской области от 17 декабря 2019 года № 2439-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Мурманской областной Думой 12 декабря 2019 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 73 916 599,4 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 76 964 976,1 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2021 года в сумме 23 887 331,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 3 048 376,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 75 640 311,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 78 643 968,0 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 76 308 681,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 712 985,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 78 537 582,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 509 986,9 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2022 года в сумме 23 877 221,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2023 года в сумме 23 617 111,5 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Мурманской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 668 369,8 тыс. рублей и профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 106 385,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета, доходов бюджетов городских округов, муниципальных районов и поселений - органов государственной власти Мурманской области, являющихся получателями средств областного бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Составление и исполнение бюджетов по доходам областного бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из областного бюджета осуществлять с применением кодов согласно приложению 1.1 к настоящему Закону.

Статья 3. Особенности администрирования доходов областного бюджета

Средства, уплачиваемые в установленном порядке заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе объектов государственной экологической экспертизы регионального уровня, организация и проведение которой осуществляются Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, подлежат перечислению в областной бюджет по нормативу 100 процентов.

Статья 4. Нормативы распределения доходов

1. Утвердить в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков, а также доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляются в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты городских округов - 50 процентов;

в отношении земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

2) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:

за земельные участки, расположенные в границах городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов;

3) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным исполнительным органом государственной власти Мурманской области, государственными областными или муниципальными предприятиями либо государственными областными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Мурманской области, зачисляется в консолидированный бюджет Мурманской области по следующим нормативам:за земельные участки, расположенные в границах городских округов:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты городских округов - 50 процентов;

за земельные участки, расположенные в границах городских и сельских поселений:

в областной бюджет - 50 процентов;

в бюджеты поселений - 50 процентов.

3. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 6.1 Закона Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налоговых доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Мурманской области, за исключением сумм указанных доходов, поступающих в бюджет Мурманской области в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности зачисления средств в погашение дебиторской задолженности прошлых лет

Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов средства, поступающие на лицевые счета:

государственных областных казенных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доходы областного бюджета;

государственных областных бюджетных и автономных учреждений в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, числящейся в учете до момента изменения в установленном порядке типа казенного учреждения на бюджетное или автономное, в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых областными государственными учреждениями

1. Остатки средств областных государственных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2020 году в областной бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств областных государственных учреждений, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области.

2. Остатки средств, поступающих во временное распоряжение областных государственных казенных учреждений, на счете Управления Федерального казначейства по Мурманской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, перечисляются Управлением Федерального казначейства по Мурманской области в 2020 году в областной бюджет, а также возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений Мурманской области, заключенным между Управлением Федерального казначейства по Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Мурманской области порядке возврату в областной бюджет.

Статья 7. Поступление доходов в областной бюджет

Утвердить распределение доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Закону.

Статья 8. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 6 763 235,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 865 685,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 830 332,2 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона:

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону, на 2021 год согласно приложению 9.1 к настоящему Закону, на 2022 год согласно приложению 9.2 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему Закону, на 2021 год согласно приложению 10.1 к настоящему Закону, на 2022 год согласно приложению 10.2 к настоящему Закону;

ведомственную структуру расходов областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Мурманской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему Закону, на 2021 год согласно приложению 11.1 к настоящему Закону, на 2022 год согласно приложению 11.2 к настоящему Закону;

распределение бюджетных ассигнований на предоставление исполнительными органами государственной власти Мурманской области по решению Правительства Мурманской области в порядке, им установленном, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2020 год согласно приложению 17 к настоящему Закону.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях согласно приложению 14 к настоящему Закону и в порядках, устанавливаемых Правительством Мурманской области.

4. Установить, что гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в соответствии с решениями Правительства Мурманской области и устанавливаемыми им порядками.

Статья 9. Имущественные взносы в некоммерческие организации

1. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и инноваций, создание благоприятных экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую микрокредитную компанию "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в 2020 году - в сумме 115 600,0 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 93 727,7 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 171 673,7 тыс. рублей.

2. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на развитие центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области" в 2020 году - в сумме 46 676,5 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 24 416,9 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 27 980,2 тыс. рублей.

3. В целях финансового обеспечения уставной деятельности, направленной на обеспечение создания и (или) развития субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, на сельских территориях, перечень которых определяется Правительством Мурманской области, предоставить субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию "Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Мурманской области" в 2020 году - в сумме 4 994,7 тыс. рублей, в 2021 году - в сумме 7 263,1 тыс. рублей, в 2022 году - в сумме 7 349,2 тыс. рублей.

4. Установить, что субсидии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение реализации государственных программ Мурманской области, в случаях согласно приложению 14 к настоящему Закону и в порядках, устанавливаемых Правительством Мурманской области.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных органов Мурманской области и подведомственных им государственных областных учреждений

1. Установить предельную штатную численность депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе в Мурманской областной Думе, в количестве 29 штатных единиц.

2. Средства областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, используются в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели настоящим Законом.

Расходование средств областного бюджета, выделенных на дополнительное финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Мурманской области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

3. Установить коэффициент увеличения (индексации) в размере 1,03 с 1 октября 2020 года по отношению к действующим на 31 декабря 2019 года:

месячному денежному вознаграждению и месячному денежному поощрению лиц, замещающих государственные должности Мурманской области;

месячному должностному окладу и окладу за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области;

месячному должностному окладу работников государственных органов Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Мурманской области.

Установить, что при увеличении (индексации) месячного денежного вознаграждения и месячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Мурманской области, месячного должностного оклада и оклада за классный чин государственных гражданских служащих Мурманской области и месячного должностного оклада работников государственных органов Мурманской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Мурманской области, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Установить, что с 01.01.2020 года должность помощника мирового судьи предусматривается в структуре аппаратов мировых судей следующих судебных участков:

судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Апатитского судебного района;

судебный участок № 2 Апатитского судебного района;

судебный участок № 3 Апатитского судебного района;

судебный участок № 1 Александровского судебного района;

судебный участок № 1 Кировского судебного района;

судебный участок № 2 Кировского судебного района;

судебный участок Полярнозоринского судебного района;

судебный участок № 1 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 3 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 1 Оленегорского судебного района;

судебный участок Ковдорского судебного района;

судебный участок № 1 Кольского судебного района;

судебный участок № 3 Кольского судебного района;

судебный участок № 1 Печенгского судебного района;

судебный участок № 2 Печенгского судебного района.

5. Установить, что с 01.07.2020 года должность помощника мирового судьи предусматривается в структуре аппаратов мировых судей следующих судебных участков:

судебный участок № 1 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Ленинского судебного района г. Мурманска;

судебный участок № 4 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Ленинского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Октябрьского судебного района г. Мурманска;

судебный участок № 4 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 2 Первомайского судебного района г. Мурманска;

судебный участок № 3 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 4 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 5 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Апатитского судебного района;

судебный участок № 2 Апатитского судебного района;

судебный участок № 3 Апатитского судебного района;

судебный участок № 1 Александровского судебного района;

судебный участок № 1 Кировского судебного района;

судебный участок № 2 Кировского судебного района;

судебный участок Полярнозоринского судебного района;

судебный участок № 1 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 3 Кандалакшского судебного района;

судебный участок № 1 Оленегорского судебного района;

судебный участок Ковдорского судебного района;

судебный участок № 1 Кольского судебного района;

судебный участок № 3 Кольского судебного района;

судебный участок № 1 Печенгского судебного района;

судебный участок № 2 Печенгского судебного района.

6. Установить, что должность секретаря суда предусматривается в структуре аппаратов мировых судей следующих судебных участков:

судебный участок № 5 Октябрьского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 1 Первомайского судебного района города Мурманска;

судебный участок № 6 Первомайского судебного района города Мурманска.

Статья 11. Особенности определения бюджетных ассигнований в социальной сфере

1. Установить коэффициент индексации:

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,0;

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

3) размера возмещения стоимости услуг и размера социального пособия по погребению, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение", - 1,0;

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,0;

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,0;

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,0;

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,0;

8) размеров выплат опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", - 1,08917;

9) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,0;

10) размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП "О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ", - 1,0;

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

12) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6 - 8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,0;

13) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,0.

2. Установить на плановый период 2021 и 2022 годов коэффициенты индексации к 2020 и 2021 годам соответственно:

1) размера ежемесячного пособия на ребенка, установленного пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО "О государственной социальной помощи в Мурманской области", - 1,0;

2) размера региональной ежемесячной денежной выплаты, установленного пунктом 1 статьи 9 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

3) размера возмещения стоимости услуг и размера социального пособия по погребению, установленных соответственно пунктом 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия по погребению", - 1,0;

4) размера ежегодной единовременной денежной выплаты ко Дню Мурманской области (28 мая), установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,0;

5) размера единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, установленного подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 895-01-ЗМО "О ветеранах труда Мурманской области", - 1,0;

6) размера денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, и лицам, осуществляющим социальный патронат, установленного пунктом 1 статьи 7 Закона Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате", - 1,0;

7) размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям, установленного пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 10.01.1999 № 126-01-ЗМО "О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной семье", - 1,0;

8) размера выплаты опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств, установленных пунктом 1 статьи 2 Закона Мурманской области от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)", - 1,0;

9) размера регионального материнского (семейного) капитала, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2011 № 708-ПП "Об утверждении размера регионального материнского (семейного) капитала", - 1,0;

10) размера регионального единовременного пособия при усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без попечения родителей, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 29.08.2019 № 402-ПП "О региональном единовременном пособии при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,0;

11) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктом 1 статьи 9.2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", - 1,0;

12) размеров ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, установленных пунктами 6 - 8 статьи 4 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа", - 1,0;

13) размера денежной компенсации на приобретение бесплатного комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, установленного постановлением Правительства Мурманской области от 17.07.2017 № 366-ПП "О порядке обеспечения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - 1,0.

Статья 12. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить общий объем:

1) дотаций бюджетам муниципальных образований на 2020 год в сумме 4 077 564,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 810 006,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 857 445,9 тыс. рублей;

2) субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 год в сумме 6 249 489,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 641 265,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 847 329,4 тыс. рублей;

3) субвенций бюджетам муниципальных образований на 2020 год в сумме 14 931 078,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 389 304,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 902 749,4 тыс. рублей;

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год в сумме 673 524,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 717 715,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 175 215,4 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 12.1 и 12.2 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 13 и 13.1 к настоящему Закону, утверждается Правительством Мурманской области в соответствующем финансовом году.

5. Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований:

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи осуществляется до 15 апреля 2020 года;

предусмотренных в соответствии с законом Мурманской области о внесении изменений в настоящий Закон или распределение которых утверждается Правительством Мурманской области, осуществляется не позднее 30 рабочих дней после дня вступления в силу указанного закона Мурманской области или нормативного правового акта Правительства Мурманской области.

6. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные на 2020 год на соответствующие цели (за исключением субсидий предоставляемых за счет средств Дорожного фонда Мурманской области, субсидий на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований), направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мурманской области для оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из областного бюджета.

7. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов субсидии областному бюджету из местных бюджетов не предоставляются.

8. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год - 0,978421, на 2021 год - 0,907864, на 2022 год - 0,913283.

Установить коэффициент индексации бюджетной обеспеченности, установленной в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2020 год - 1,25742, на 2021 год - 1,1632, на 2022 год - 1,169.

9. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2021 годов иные межбюджетные трансферты предоставляются в случаях:

1) предоставления из федерального бюджета областному бюджету иных межбюджетных трансфертов для предоставления местным бюджетам;

2) оказания содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

3) оказания поддержки в целях эксплуатации и технического обслуживания работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Мурманской области;

4) поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала;

5) предоставления местным бюджетам средств из резервного фонда Правительства Мурманской области;

6) создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

7) создания комфортной городской среды в малых городах и исторический поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

10. Установить, что предоставление в 2020 году межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Мурманской области.

11. Правительство Мурманской области ежеквартально направляет в Мурманскую областную Думу отчет о перечислении межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

Статья 13. Особенности распределения (перераспределения) и предоставления межбюджетных трансфертов

1. Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в случае недостаточности средств местного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в том числе при условии заключении соглашения о предоставлении указанных дотаций.

Муниципальные районы, являющиеся получателями в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, осуществляют распределение указанной дотации между поселениями, входящими в состав муниципального района, в целях сокращения разрыва между прогнозируемыми доходами бюджетов поселений с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и прогнозируемыми расходами бюджетов поселений.

2. Изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями, утвержденное настоящим Законом, без внесения изменений в настоящий Закон осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных статьями 35 и 36 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" нормативными правовыми актами Правительства Мурманской области.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в части федеральных средств в течение первых 5 рабочих дней 2020 года, в части областных средств - в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом Министерством финансов Мурманской области.

В соответствии с решением главного распорядителя средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством финансов Мурманской области в определяемом им порядке, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

4. Утвердить Методику распределения субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты согласно приложению 15 к настоящему Закону.

5. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, для выплаты денежных средств гражданам в рамках обеспечения предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в связи с осуществлением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Мурманской области, осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых местным бюджетам.

6. Утвердить нормативы затрат на одного работника, применяемые для определения объема субвенций на осуществление органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 14. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области, связанные с резервированием средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований:

распределение средств резервного фонда Правительства Мурманской области, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов;

распределение средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, зарезервированных на реализацию Законов Мурманской области от 13.10.2005 № 660-01-ЗМО "О государственной гражданской службе Мурманской области", за исключением предоставления единовременной субсидии на приобретение жилой площади, и от 07.07.2005 № 652-01-ЗМО "О государственных должностях Мурманской области".

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с пунктом 4 статьи 36 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО "О бюджетном процессе в Мурманской области" дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Мурманской области:

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года и планового периода в случае подтверждения распределения областному бюджету безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на остатки межбюджетных трансфертов на 1 января текущего года, полученных из федерального бюджета (государственного внебюджетного фонда), имеющих целевое назначение, при наличии потребности и в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств, которому предоставлено право исполнения части федерального бюджета (государственного внебюджетного фонда) по предоставлению межбюджетных трансфертов, соответственно целям их предоставления;

увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области в связи с неполным использованием в отчетном финансовом году в соответствии с пунктом 3 статьи 95 и пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

перераспределение по решению Правительства Мурманской области бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение государственных программ Мурманской области, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в рамках данных государственных программ Мурманской области;

перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением кодов бюджетной классификации, уточнением применения кодов бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление государственным областным бюджетным учреждениям и государственным областным автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало текущего финансового года;

увеличение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Мурманской области в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мурманской области и бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов в соответствии с законом Мурманской области об областном бюджете на основании решений Правительства Мурманской области;

изменение бюджетных ассигнований по субсидиям, предоставляемым местным бюджетам из областного бюджета на сумму экономии при осуществлении закупок товаров, работ, услуг конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурентных закупок, либо по причине невыполнения работ ввиду расторжения контракта (договора, соглашения) с подрядчиком, либо при невыполнении условий предоставления, изменении показателей, используемых в методиках при распределении субсидий;

перераспределение бюджетных ассигнований на оплату компенсации расходов стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера (неработающим членам их семей), и стоимости проезда и провоза багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства;

перераспределение на основании решений Правительства Мурманской области бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам сверх установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам, ранее сроков, определенных в кредитных договорах, на основании решений Правительства Мурманской области.

3. Установить, что в 2020 году без внесения изменений в настоящий Закон не допускается уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств областного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Мурманской области или организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и неработающим членам их семей, для направления их на иные цели, за исключением бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства федерального бюджета, и бюджетных ассигнований для исполнения требований по исполнительным документам (исполнительному листу, судебному приказу), а также за исключением случаев когда уменьшение обусловлено направлением бюджетных ассигнований на компенсацию расходов, связанных с переездом и провозом багажа, лицам, работающим в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Мурманской области или организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета полностью или частично, и на уплату страховых взносов на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа в случаях, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 15. Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области

Установить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области на 2020 год в сумме 577 371,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 565 209,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 553 905,6 тыс. рублей.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели.

2. Правительство Мурманской области предоставляет бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета на срок до трех лет на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

3. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам:

в 2020 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 250 000,0 тыс. рублей;

в 2021 и 2022 годах - в сумме 300 000,0 тыс. рублей, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в сумме 250 000,0 тыс. рублей, ежегодно.

4. Установить плату за пользование кредитами, предоставляемыми местным бюджетам:

на частичное финансирование дефицитов местных бюджетов, погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - в размере 0,0 процента годовых.

5. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами (бюджетами муниципальных образований Мурманской области) бюджетных кредитов осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

6. Муниципальные образования Мурманской области, являющиеся получателями дотаций из областного бюджета, вправе не предоставлять обеспечение исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

Статья 17. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Закону.

Статья 18. Списание безнадежных к взысканию долгов

1. Правительство Мурманской области имеет право списывать безнадежные к взысканию долги по:

задолженности, сложившейся в результате исполнения гарантии администрации Мурманской области, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, выделенному в 1996 году из средств федерального бюджета, государственной финансовой поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;

остаткам переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии Мурманской области реструктуризированной задолженности сельскохозяйственных организаций всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации и организаций, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам.

2. Списание осуществляется в порядке, установленном Правительством Мурманской области.

Статья 19. Государственные внутренние заимствования Мурманской области и предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Мурманской области на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области по государственным гарантиям Мурманской области в валюте Российской Федерации на 1 января 2021 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Предоставление государственных гарантий Мурманской области в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке согласно приложению 8.1 к настоящему Закону.

Статья 20. Дорожный фонд Мурманской области

Установить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Мурманской области на 2020 год в размере 3 588 117,6 тыс. рублей, на 2021 год в размере 4 043 292,0 тыс. рублей, на 2022 год в размере 3 930 249,8 тыс. рублей.

Статья 21. Резервный фонд Мурманской области

Установить, что Резервный фонд Мурманской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не формируется.

Статья 22. Резервный фонд Правительства Мурманской области

Установить объем резервного фонда Правительства Мурманской области на 2020 год в размере 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 100 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в размере 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 23. Особенности исполнения в 2020 году областного бюджета главными распорядителями средств областного бюджета и государственными учреждениями

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств областного бюджета осуществляют погашение просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2020 год, при условии недопущения образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам 2020 года.

Статья 24. Особенности применения законов Мурманской области

1. Установить:

1) в приложении к Закону Мурманской области от 29.05.2006 № 759-01-ЗМО "О патронате" коэффициент индексации "G" равным в 2020 году 1,0166, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году;

2) в пунктах 1, 2, 3 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2020 году 1,10799, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году;

3) в пункте 4 приложения 2 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2020 году 1,016, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году;

4) в пункте 1 приложения 4 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "G" равным в 2020 году 1,0, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году;

5) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций" коэффициент индексации "G" равным в 2020году 1,0408, в 2021 году - 1,0422 к 2020 году, в 2022 году - 1,04 к 2021 году; коэффициент индексации "U" равным в 2020 году 1,0392, в 2021 году - 1,058 к 2020 году, в 2022 году - 1,058 к 2021 году;

6) в приложении 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" коэффициент индексации "G" равным в 2020 году 1,0408, в 2021 году - 1,0422 к 2020 году, в 2022 году - 1,04 к 2021 году; коэффициент индексации "U" равным в 2020 году 1,1127, в 2021 году - 1,04 к 2020 году, в 2022 году - 1,035 к 2021 году;

7) в приложении к Закону Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" коэффициент индексации "G" равным в 2020 году 1,02, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году;

8) в пункте 2 приложения 1 к Закону Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" коэффициент индексации "Ip" на 2020 год 1,05 к 2018 году, на 2021 год - 1,0 к 2020 году, на 2022 год - 1,0 к 2021 году;

9) в приложении к Закону Мурманской области от 16.07.2019 № 2402-01-ЗМО "Об ответственном обращении с животными в Мурманской области" коэффициент индексации "G1" равным в 2020 году - 1,0 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году; коэффициент индексации "G2" равным в 2020 году - 1,0 к 2019 году, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году;

10) в пункте 1 приложения 1 к Закону Мурманской области от 10.12.2007 № 916-01-ЗМО "О межбюджетных отношениях в Мурманской области" коэффициент индексации "G" равным в 2020 году 1,0, в 2021 году - 1,0 к 2020 году, в 2022 году - 1,0 к 2021 году.

Губернатор Мурманской области А.В.Чибис



