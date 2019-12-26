Под Новый наступающий високосный год Галина Борисовна соберет всех вновь. Только традиция поменяет настрой на поминальный минор. Не чокаясь, вспомнят, как последний в ее биографии 64-й сезон Московского театра "Современник" открывался спектаклем Галины Волчек "Три товарища", который в этом году отметил свой 20-летний юбилей.
Как возвращался театр после масштабной реконструкции основной сцены в здание "Современника" на Чистых прудах, - к счастью, она застала этот праздник возвращения домой, вместе со всеми очень достойно пережив все невзгоды "выездной ремонтной жизни" "Современника" во Дворце на Яузе.
На последнем сборе труппы артисты встречали своего художественного руководителя овациями, а сама Галина Борисовна удивила неожиданной просьбой к коллективу найти ей помощника и словами, призывающими коллег быть готовыми к его появлению.
"Я проболела весь отпуск, и до отпуска я лежала в больницах, отлежалась за всю жизнь, не знаю, сколько еще предстоит. Поэтому, конечно, вы должны понять, что мы должны найти при вашей помощи кого-то, кто будет помогать, человека, который будет постоянно находиться здесь, в театре, - обратилась к труппе Галина Волчек. - Здесь сидеть, отвечать на телефонные звонки, но при этом, кто бы этот человек ни был, я должна вас заверить, что я все равно буду стараться быть с вами и не закрою свой кабинет, буду приходить. Я на вас очень рассчитываю, и я верю в вас, что только вы сумеете сохранить то, что мы сделали и создали за столько лет жизни. Я очень рада видеть вас всех, я вас всех люблю. Самое главное, что мы вместе, чтобы мы держали друг друга за руки, и когда мы вместе - это стена, которую невозможно прошибить... И только тогда с вашей помощью у нас все будет хорошо... Сегодня молодые остаются крайними на берегу. Им сегодня приходится стоять, биться и утверждать ту правду, за которую мы бились всю жизнь".
Последние слова звучали как завещание. Хотя верилось, что просьбу-ремарку о преемнике можно будет еще долго оставлять без внимания. И казалось - "надеялось", что театральное время все-таки способно раздвинуть границы человеческой жизни, столько отдавшей театру.
О служении Театру
- Я работаю в театре сестрой-хозяйкой, директором столовой, кухаркой... Все должности, которые есть, занимает один человек - это я. Причем этому человеку не надо платить, не надо выслушивать от него криков, возмущений, угроз. Его можно обмануть, и ему не обязательно доказывать каждый раз свою боеспособность. А главное - с ним можно жить не по его правилам, а по своим".
Справка "РГ"
Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Свою карьеру Волчек начала как актриса, в 1961 году начала заниматься режиссурой. Ее дебютным спектаклем стал "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона. В 1967 году Волчек получила Государственную премию СССР за спектакль "Обыкновенная история" по роману А.И. Гончарова. В 1978 году она стала первым советским режиссером, которого пригласили на постановку пьесы М. Рощина "Эшелон" в США.
Скончалась 26 декабря в больнице от воспаления легких.
Самые известные роли Галины Волчек
В память об актрисе "РГ" вспоминает 3 самых ярких эпизодических роли Волчек в кино.
Варвара Никитична / "Осенний марафон"
В грустной комедии Георгия Данелии "Осенний марафон" есть такой омерзительный, но забавный персонаж - Варвара, которую сыграла Галина Волчек. И сыграла преотлично.
Ее роль, можно назвать скорее эпизодической, но невероятно колоритной деталью всего фильма. Волчек перевоплотилась в бездарную переводчицу, которая не только использует Андрея Бузыкина (Олег Басилашвили) в своих целях, но, помимо всего, ещё и вмешивается в его личную жизнь.
Покупательница магнитофона / "Берегись автомобиля"
Галина Волчек исполнила эпизодическую роль в фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". Однако талант актрисы сделал ее королем этого эпизода, в котором снялся и Андрей Миронов. Фразы героини Волчек разлетелись на цитаты: "Нет, спасибо, отечественный не подойдет" или "50? Ну, возьмите себя в руки!"
Регана / "Король Лир"
В последней картине Григория Козинцева, вышедшей на экраны в 1970 году, Галина Волчек сыграла одну из старших дочерей короля - Регану, которая льстит, дабы получить в наследство большую долю от королевства. А когда полцарства уже в ее руках, выгоняет старого Лира (Юри Ярвет). Что ж сказать, не нов сюжет шекспировской трагедии!
Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря
Церемония прощания с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек состоится 29 декабря в стенах родного для нее театра. Об этом сообщил Сергей Гармаш.
"Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны - на Новодевичьем кладбище", - приводит слова артиста ТАСС. Эту информацию подтверждают на сайте "Современника".
"Галина Борисовна отдала себя "Современнику" целиком. Благодаря ее невероятному дару - и художническому, и человеческому, каждый из артистов и зрителей "Современника" чувствовал тепло, силу, защиту. Это отношение к человеку - во всех спектаклях Волчек. Это было и в каждом ее поступке. Мы по праву называли ее "мамой". И теперь мы осиротели", говорится также на сайте театра.