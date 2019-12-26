Она возглавляла театр "Современник" с 1972 года. И долгое время в ее "царстве" на Чистых прудах была очень красивая театральная традиция - каждый год в новогоднюю ночь в 12 часов встречаться всей труппой у "Современника", чтобы средь зимней сказки поднять всем вместе бокалы шампанского. За новые спектакли. Талантливых режиссеров. Здоровье мастеров. Подрастающую молодежь. За "Современник", чтобы он оставался современным театром всегда. "Кто не придет, ролей в новом сезоне не получит", - шутила Галина Борисовна. Но приходили все - с семьями, друзьями, отменяя прибыльные актерские новогодние елки и корпоративы, перенося съемки и поездки на горнолыжные склоны...

Под Новый наступающий високосный год Галина Борисовна соберет всех вновь. Только традиция поменяет настрой на поминальный минор. Не чокаясь, вспомнят, как последний в ее биографии 64-й сезон Московского театра "Современник" открывался спектаклем Галины Волчек "Три товарища", который в этом году отметил свой 20-летний юбилей.

Галина Волчек: Верю в вас, что вы сумеете сохранить то, что мы сделали и создали за столько лет жизни

Как возвращался театр после масштабной реконструкции основной сцены в здание "Современника" на Чистых прудах, - к счастью, она застала этот праздник возвращения домой, вместе со всеми очень достойно пережив все невзгоды "выездной ремонтной жизни" "Современника" во Дворце на Яузе.

На последнем сборе труппы артисты встречали своего художественного руководителя овациями, а сама Галина Борисовна удивила неожиданной просьбой к коллективу найти ей помощника и словами, призывающими коллег быть готовыми к его появлению.

"Я проболела весь отпуск, и до отпуска я лежала в больницах, отлежалась за всю жизнь, не знаю, сколько еще предстоит. Поэтому, конечно, вы должны понять, что мы должны найти при вашей помощи кого-то, кто будет помогать, человека, который будет постоянно находиться здесь, в театре, - обратилась к труппе Галина Волчек. - Здесь сидеть, отвечать на телефонные звонки, но при этом, кто бы этот человек ни был, я должна вас заверить, что я все равно буду стараться быть с вами и не закрою свой кабинет, буду приходить. Я на вас очень рассчитываю, и я верю в вас, что только вы сумеете сохранить то, что мы сделали и создали за столько лет жизни. Я очень рада видеть вас всех, я вас всех люблю. Самое главное, что мы вместе, чтобы мы держали друг друга за руки, и когда мы вместе - это стена, которую невозможно прошибить... И только тогда с вашей помощью у нас все будет хорошо... Сегодня молодые остаются крайними на берегу. Им сегодня приходится стоять, биться и утверждать ту правду, за которую мы бились всю жизнь".

Последние слова звучали как завещание. Хотя верилось, что просьбу-ремарку о преемнике можно будет еще долго оставлять без внимания. И казалось - "надеялось", что театральное время все-таки способно раздвинуть границы человеческой жизни, столько отдавшей театру.

Из последних интервью Галины Волчек:

О служении Театру

- Я работаю в театре сестрой-хозяйкой, директором столовой, кухаркой... Все должности, которые есть, занимает один человек - это я. Причем этому человеку не надо платить, не надо выслушивать от него криков, возмущений, угроз. Его можно обмануть, и ему не обязательно доказывать каждый раз свою боеспособность. А главное - с ним можно жить не по его правилам, а по своим".

Справка "РГ"

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Свою карьеру Волчек начала как актриса, в 1961 году начала заниматься режиссурой. Ее дебютным спектаклем стал "Двое на качелях" по пьесе Уильяма Гибсона. В 1967 году Волчек получила Государственную премию СССР за спектакль "Обыкновенная история" по роману А.И. Гончарова. В 1978 году она стала первым советским режиссером, которого пригласили на постановку пьесы М. Рощина "Эшелон" в США.

Скончалась 26 декабря в больнице от воспаления легких.