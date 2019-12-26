На Чернобыльской АЭС впервые после аварии установили новогоднюю елку

В городе Припять на Чернобыльской атомной электростанции впервые после аварии установили новогоднюю елку. Об этом сообщает украинский телеканал ZIK.

"Новогоднюю красавицу установили возле одного из центральных домов Припяти, дворца культуры "Энергетик". На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства", - говорится на сайте телеканала.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В России от радиоактивного загрязнения пострадали 19 регионов, на Украине - 12 областей.