Биологи установили период начала эволюции танца

Некоторые биологические основы танца и музыки существовали у общего предка человека и шимпанзе около 6 миллионов лет назад. К такому выводу пришли ученые из института изучения приматов при университете Киото (Япония). Исследование, обосновывающее эволюционные истоки музыкальности, опубликовано в журнале PNAS.

В исследовании приматологов Юко Хаттори и Масаки Томонага участвовали семь шимпанзе (3 самца и 4 самки), которым давали послушать специально подобранные двухминутные фортепианные мелодии. Услышав звук, шимпанзе качали головами и туловищем, раскачиваясь взад-вперед, издавали "поющие" звуки, иногда даже хлопали в ладоши и постукивали пальцами или ступнями в такт музыке. Причем самцы двигались более ритмично и "танцевали" гораздо дольше, чем самки, сообщают ученые.

То, что ритмичная музыка заставляет двигаться не только людей, это факт: авторы пишут, что какаду, морские львы и бонобо (карликовые шимпанзе) тоже реагируют на музыку движением. Предыдущие исследования показали, что шимпанзе (Pan troglodytes) исполняют своего рода "танец дождя", когда находятся рядом с водопадом или во время сильного дождя. И в отличие от других животных, говорит Хаттори, шимпанзе "делают это спонтанно и без какой-либо награды".

Японские приматологии решили выяснить, станут ли шимпанзе двигаться ритмично в такт музыке. Причем ученые позаботились о том, чтобы приматы участвовали в эксперименте настолько добровольно, насколько это возможно. Дело в том, что животные, находясь в стрессе, также могут совершать ритмичные движения. И поскольку это было добровольное участие, они не получили никаких наград.

Все семь шимпанзе по отдельности слушали простые фортепианные пьесы продолжительностью две минуты каждая. Темпы варьировались от медленного до очень быстрого. Животные реагировали на музыку движениями, которые повторялись более трех раз. Причем самец Акира танцевал чаще и активнее других шимпанзе. Ему проигрывали музыку 24 дня, чтобы определить его предпочтения. Но Акира реагировал на быстрые и медленные ритмы с одинаковой интенсивностью.

Движения в ответ на случайные естественные звуки могут быть "началом эволюции танца", говорит Хаттори. "Факты свидетельствуют о том, что некоторые биологические основы музыки и танца имеют глубокие корни, они существовали у общего предка людей и шимпанзе примерно 6 миллионов лет назад, ¬- говорится в статье. - Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выявить больше сходств и различий в реакции на звук среди шимпанзе и людей".