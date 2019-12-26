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Назван самый популярный смартфон в России. И это не Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
26.12.2019,  
18:30

Samsung Galaxy A50 стал самой продаваемой моделью в России по итогам уходящего 2019 года. В целом же жители нашей страны больше всего интересовались аппаратами в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные "М.Видео - Эльдорадо", был интерес у покупателей и к флагманским моделям смартфонов дороже 50 тысяч рублей, а средний чек покупки вырос на шесть процентов по сравнению с 2018 годом и составил 16500 рублей.

Отмечается также, что покупатели отдают предпочтения брендам, с которыми уже давно знакомы. Так, восемь из десяти смартфонов выпущены пятью производителями - Apple, Huawei, Honor, Samsung и Xiaomi (Honor к тому же является суббрендом Huawei).

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Если говорить о характеристиках, то в России популярны смартфоны с диагональю экрана более шести дюймов, объемом памяти более 128 гигабайт и разрешением камеры не менее 16 мегапикселей, а также а также двумя отсеками для SIM-карт. Большинству людей пришлись по нраву гаджеты с тонкими рамками.

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