Неизвестные сожгли крест на могиле Децла

У некоторых людей ничего святого: злоумышленники сожгли крест на могиле рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.

Об этом сообщила в своем Instagram мать музыканта, Ирина Толмацкая, рассказав, что завтра на могиле сына все будет восстановлено как было.

"Кто-то сжег могилу моего сына. Кто эти люди - я не знаю. Надо восстанавливать это все. Если они хотели навредить мне, у них это не получилось", - написала Ирина. Добавив, что "цветы живые остались", и "единственное, что все, кто к нему приходят, увидят обугленный крест".

По версии охранников кладбища, пожар мог возникнуть из-за зажженной свечки. Но Ирина в это не верит, считая, что налицо поджог - факт вандализма.

"Я считаю, что это вандализм. Когда мне говорят, что это от свечки - слушайте, десять месяцев не было. Конечно, можно сказать, что в один день вдруг произошло. Но нет", - передает Газета.ru комментарий Толмацкой. Уточнившей, что подозреваемых нет и она не намерена предпринимать каких-то мер по их поимке.

"Обидно - ребята туда приходили, приносили свои пожелания, свои стихи, была большая коробка, куда все складывали. Но это все сгорело", - скорбит Ирина.

Кирилл Толмацкий умер 4 февраля в возрасте 35 лет - рэперу стало плохо после концерта в одном из клубов Ижевска. Причиной смерти названа остановка сердца. Децла похоронили 6 февраля.