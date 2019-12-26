Новак: Allseas теоретически еще может достроить "Северный поток-2"

Новости

Загитова и Нурмагомедов стали самыми популярными спортсменами в России 01:32
К 85-летию легендарного советского иллюстратора Диодорова открылась выставка 01:30
Новак: Благодаря ОПЕК+ бюджет РФ дополнительно получил 6,2 трлн рублей 01:27
Десять солдат стали жертвами атаки террористов в Буркина-Фасо 01:26
Путин лидирует как политик года по данным ВЦИОМ 01:10
Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади 00:57
В Саудовской Аравии запретили ранние браки 00:43
Дамаск с помощью РФ начнет нефтегазоразведку в Средиземноморье 25.12.2019
Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка 25.12.2019
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат 25.12.2019
Путин вышел на лед на Красной площади 25.12.2019
В России резко выросли продажи Lamborghini Urus 25.12.2019
Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН 25.12.2019
Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу" 25.12.2019
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества 25.12.2019
Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей 25.12.2019
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома" 25.12.2019
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США 25.12.2019
В Петербурге банду "черных вдов" будут судить за убийства ради квартир 25.12.2019
В Дзержинске очевидцы засняли яркую небесную вспышку 25.12.2019
Более 20 человек отравились угарным газом во французской церкви 25.12.2019
Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко 25.12.2019
"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию 25.12.2019
BMW отзовет в России кроссоверы из-за "детской" проблемы 25.12.2019
Силуанов рассказал, как поддержат самозанятых в 2020 году 25.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 00:49
Рубрика: Экономика

Новак: Allseas теоретически еще может достроить "Северный поток-2"

Текст: Сергей Тихонов
Не взирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2". Об этом сказал РБК глава Минэнерго России Александр Новак.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Козак: США будут усиливать давление на "Северный поток-2"

Как пояснил министр, компания остановила работы исключительно из-за риска применения к ней санкций. В настоящий момент Allseas консультируется с американским Минфином и после получения разъяснений будет ясно, сможет она продолжить прокладку газопровода по дну Балтийского моря или нет.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"

После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили строительство, а после консультаций с юристами компании покинули место работ.

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысячи км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысячи км, готовность - 93,5%.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Газопровод "Северный поток-2" Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу"
Путин уволил пять генералов
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу