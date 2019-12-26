Новак: Allseas теоретически еще может достроить "Северный поток-2"

Как пояснил министр, компания остановила работы исключительно из-за риска применения к ней санкций. В настоящий момент Allseas консультируется с американским Минфином и после получения разъяснений будет ясно, сможет она продолжить прокладку газопровода по дну Балтийского моря или нет.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

После подписания документа президентом США, суда швейцарской компании Allseas, прокладывающие газопровод по дну Балтийского моря, сначала приостановили строительство, а после консультаций с юристами компании покинули место работ.

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысячи км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысячи км, готовность - 93,5%.