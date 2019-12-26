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26.12.2019 01:27
Рубрика: Экономика

Новак: Благодаря ОПЕК+ бюджет РФ дополнительно получил 6,2 трлн рублей

Текст: Сергей Тихонов
Минэнерго России оценивает в 6,2 триллиона рублей суммарный положительный эффект для бюджета страны от участия в сделке по сокращению добычи нефти. Об этом глава энергетического ведомства сообщил РБК.
Министр энергетики России Александр Новак. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Министр энергетики России Александр Новак. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Александр Корольков/РГ
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Министр подчеркнул, что отечественные нефтедобывающие компании не обращались с просьбами о компенсациях и льготах в связи с вынужденным сокращением добычи. Также Александр Новак назвал совпадением решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи еще на 500 тысяч баррелей в сутки, принятое в Вене в начале декабря, и подготовку к размещению на бирже акций государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Участники сделки ОПЕК+ шестого декабря этого года договорились о дополнительном сокращении добычи нефти с января по март 2020 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

Дополнительная квота России составила 70 тысяч баррелей в сутки (в сумме - 300 тысяч баррелей в сутки). Тогда же Россия добилась исключения из своей квоты газового конденсата, доля которого составляет до 8% в добыче отечественных нефтяных компаний.

Эксперт: Снижение цен на нефть - это замкнутый круг

Первичное размещение акций Saudi Aramco началось 11 декабря на саудовской бирже Tadawul. На старте продаж бумаги компании подорожали на 10%, что является дневным лимитом изменения цены для первого дня операций.

По объему привлечения средств это IPO станет самым крупным в мировой истории, превзойдя первичное размещение акций китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding, которое принесло 25 миллиардов долларов в 2014 году, и признаваемое до этого самым дорогим.

Вся Saudi Aramco оценена в 1,7 триллиона долларов. Саудовская нефтяная компания стала самой дорогой в мире, с большим отрывом опередив американскую Apple, оцениваемую сейчас в 1,2 триллиона долларов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Международные организации ОПЕК Сокращение добычи нефти

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