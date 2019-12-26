Нужен ли Турции новый Босфор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие недели начать подготовку к новому мегапроекту - созданию "второго Босфора", о котором мечтали султаны Османской империи, начиная с Сулеймана Великолепного.

Такое заявление главы государства привело к ожесточенным спорам, надо ли начинать строить "второй Босфор", который пройдет западнее первого, сделав европейскую часть Стамбула островом. Оказалось, что у проекта есть множество противников, особенно из оппозиции. Так, мэр Стамбула Экрам Имамоглу заявил, что существует 15 причин, по которым канал нельзя строить.

Стоимость проекта, по разным данным, оценивается в 15-20 миллиардов долларов. Рукотворный пролив будет длиной 45-50 километров, глубиной 25 метров, средняя ширина 150 метров. Такие размеры позволят проходить через него большим пассажирским лайнерам, танкерам и даже подводным лодкам. Для сравнения, Суэцкий канал сейчас порядка 20 метров в глубину и до 350 метров шириной. По берегам "Канала Стамбул" должны быть построены резиденции и частные дома.

Новый канал, по мнению сторонников проекта, должен стать туристической достопримечательностью, разгрузить крайне напряженное морское движение в проливе Босфор, а также снизить опасность аварии танкеров. Последнее - источник постоянных страхов жителей мегаполиса, особенно в богатых районах вдоль Босфора, где суда иногда врезаются прямо в жилые дома. Кроме того, время от времени танкеры действительно попадают в аварию в узком проливе. Самый известный случай - пожар на румынском танкере Independent в 1979 году, судно горело на протяжении семи месяцев. Сейчас через Босфор проходят около 56 тысяч судов в год, и около десяти тысяч из них - танкеры.

Официально проект "нового Босфора" называется "Канал Стамбул", а неофициально - "сумасшедший проект", так его назвал в свое время сам Эрдоган. Это одно из турецких масштабных начинаний, поддерживаемых президентом Турции, который воодушевился впечатляющей идеей еще в бытность мэром Стамбула в 1990-х годах. Собственно, именно его поддержка и позволяет предполагать, что новый канал действительно может быть вырыт. Обсуждение "Канала Стамбул" идет с 2011 года, хотя и периодически откладывается по разным причинам. Но недавно Эрдоган заявил, что тендер на разработку конкретного проекта создания канала проведут уже "в ближайшие недели", что сразу вызвало взрыв споров и критики, поскольку в Турции у мегапроекта есть множество противников. Они выступают против "Канала Стамбул" по экологическим, внутриполитическим и геополитическим, а также экономическим соображениям. Дополнительную пикантность придают слухи о земельных интересах различных лиц. Так, недавно прошла информация, что в районе предполагаемого строительства канала приобрела землю шейха Моза бинт Насер, мать эмира Катара. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что город не будет участвовать в этом проекте, хотя уже была проведена оценка воздействия "Канала Стамбул" на окружающую среду, и результаты исследования признаны позволяющими создать новый пролив.

На первом месте у противников проекта находятся экологические опасения. Как пояснил турецкий политик, бывший министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай в турецком издании Ahval, вода в Черном море, как известно, менее соленая, чем в Мраморном. И если в Босфоре, образовавшемся, согласно теории Черноморского потопа, 7-8 тысяч лет назад, существуют два течения, верхнее идет в Мраморное море, а нижнее, более соленое - в Черное, то в новом канале такой механизм создать вряд ли получится. Новый канал увеличит сток из Черного моря, в том числе туда устремятся с большей силой и загрязненные воды из Дуная. При этом течение в направлении Черного моря в "настоящем" Босфоре может ослабнуть. Все это, подчеркивает Гюнай, отрицательно скажется на морской фауне в Черном, Мраморном и Средиземном морях. Плюс к этому "Канал Стамбул" пройдет через пресные водозаборные водохранилища в окрестностях мегаполиса, которые в таком случае засолятся, а город получит проблемы с доступом к питьевой воде.

Кроме того, считает Гюнай, превращение Стамбула в остров опасно как с точки зрения обороны, так и в плане эвакуации в случае землетрясения, при том что мегаполис находится на тектоническом разломе.

С геополитической точки зрения остается неясным, будет ли "Канал Стамбул" подпадать под Конвенцию Монтрё 1936 года, ограничивающую проход военных кораблей в Черное море под флагами не имеющих выхода к Черному морю держав? Или Турция будет управлять новым каналом по своему усмотрению?

Мнение

Завлабораторией Института океанологии им. Ширшова РАН Константин Рогинский:

Черное море менее соленое, чем Средиземное уже несколько тысяч лет, но морская фауна к этому приспособилась. Обмен морской биотой идет постоянно, вплоть до крабов из Северо-Восточной Азии, которые проникли в Черное море на днищах судов и сейчас представляют определенную угрозу для черноморской фауны. Но однозначно делать вывод об масштабных последствиях создания "Канала Стамбул" для окружающей среды не стоит. Необходимы исследования, причем международные, с привлечением стран, имеющих выход к Черноморскому бассейну. При этом, насколько мне известно, Южное отделение Института Океанологии, находящееся в Геленджике, никаких приглашений к таким исследованиям не получало. С другой стороны, Турция намерена строить канал на своей территории, и никто не может их обязать проводить подобную экспертизу. Что же касается мрачных прогнозов, то они во многом обусловлены политическими соображениями.

История

Идея создания второго Босфора появилась еще при султане Сулеймане Великолепном в середине XVI века. Проект канала был поручен выдающемуся турецкому архитектору Синану, но затем по неизвестным причинам оказался отложен. Затем османские султаны еще несколько раз возвращались к этой идее в 16-19 веках, но всегда находились дела поважнее. А в 1994 году лидер "Левой демократической партии" Бюлент Эджевит, который четыре раза был премьер-министром Турции, снова вспомнил о проекте "Канала Стамбул", и через какое-то время он стал одним из турецких мегапроектов, призванных преобразить Стамбул, наряду с третьим мостом через Босфор, новым аэропортом, большой мечетью в районе Бююкчекмедже в азиатской части мегаполиса и планом реконструкции площади Таксим.