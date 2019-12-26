Нужен ли Турции новый Босфор

Такое заявление главы государства привело к ожесточенным спорам, надо ли начинать строить "второй Босфор", который пройдет западнее первого, сделав европейскую часть Стамбула островом. Оказалось, что у проекта есть множество противников, особенно из оппозиции. Так, мэр Стамбула Экрам Имамоглу заявил, что существует 15 причин, по которым канал нельзя строить.
Стоимость проекта, по разным данным, оценивается в 15-20 миллиардов долларов. Рукотворный пролив будет длиной 45-50 километров, глубиной 25 метров, средняя ширина 150 метров. Такие размеры позволят проходить через него большим пассажирским лайнерам, танкерам и даже подводным лодкам. Для сравнения, Суэцкий канал сейчас порядка 20 метров в глубину и до 350 метров шириной. По берегам "Канала Стамбул" должны быть построены резиденции и частные дома.
Новый канал, по мнению сторонников проекта, должен стать туристической достопримечательностью, разгрузить крайне напряженное морское движение в проливе Босфор, а также снизить опасность аварии танкеров. Последнее - источник постоянных страхов жителей мегаполиса, особенно в богатых районах вдоль Босфора, где суда иногда врезаются прямо в жилые дома. Кроме того, время от времени танкеры действительно попадают в аварию в узком проливе. Самый известный случай - пожар на румынском танкере Independent в 1979 году, судно горело на протяжении семи месяцев. Сейчас через Босфор проходят около 56 тысяч судов в год, и около десяти тысяч из них - танкеры.
Официально проект "нового Босфора" называется "Канал Стамбул", а неофициально - "сумасшедший проект", так его назвал в свое время сам Эрдоган. Это одно из турецких масштабных начинаний, поддерживаемых президентом Турции, который воодушевился впечатляющей идеей еще в бытность мэром Стамбула в 1990-х годах. Собственно, именно его поддержка и позволяет предполагать, что новый канал действительно может быть вырыт. Обсуждение "Канала Стамбул" идет с 2011 года, хотя и периодически откладывается по разным причинам. Но недавно Эрдоган заявил, что тендер на разработку конкретного проекта создания канала проведут уже "в ближайшие недели", что сразу вызвало взрыв споров и критики, поскольку в Турции у мегапроекта есть множество противников. Они выступают против "Канала Стамбул" по экологическим, внутриполитическим и геополитическим, а также экономическим соображениям. Дополнительную пикантность придают слухи о земельных интересах различных лиц. Так, недавно прошла информация, что в районе предполагаемого строительства канала приобрела землю шейха Моза бинт Насер, мать эмира Катара. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что город не будет участвовать в этом проекте, хотя уже была проведена оценка воздействия "Канала Стамбул" на окружающую среду, и результаты исследования признаны позволяющими создать новый пролив.
На первом месте у противников проекта находятся экологические опасения. Как пояснил турецкий политик, бывший министр культуры и туризма Турции Эртугрул Гюнай в турецком издании Ahval, вода в Черном море, как известно, менее соленая, чем в Мраморном. И если в Босфоре, образовавшемся, согласно теории Черноморского потопа, 7-8 тысяч лет назад, существуют два течения, верхнее идет в Мраморное море, а нижнее, более соленое - в Черное, то в новом канале такой механизм создать вряд ли получится. Новый канал увеличит сток из Черного моря, в том числе туда устремятся с большей силой и загрязненные воды из Дуная. При этом течение в направлении Черного моря в "настоящем" Босфоре может ослабнуть. Все это, подчеркивает Гюнай, отрицательно скажется на морской фауне в Черном, Мраморном и Средиземном морях. Плюс к этому "Канал Стамбул" пройдет через пресные водозаборные водохранилища в окрестностях мегаполиса, которые в таком случае засолятся, а город получит проблемы с доступом к питьевой воде.
Кроме того, считает Гюнай, превращение Стамбула в остров опасно как с точки зрения обороны, так и в плане эвакуации в случае землетрясения, при том что мегаполис находится на тектоническом разломе.
С геополитической точки зрения остается неясным, будет ли "Канал Стамбул" подпадать под Конвенцию Монтрё 1936 года, ограничивающую проход военных кораблей в Черное море под флагами не имеющих выхода к Черному морю держав? Или Турция будет управлять новым каналом по своему усмотрению?
Завлабораторией Института океанологии им. Ширшова РАН Константин Рогинский:
Черное море менее соленое, чем Средиземное уже несколько тысяч лет, но морская фауна к этому приспособилась. Обмен морской биотой идет постоянно, вплоть до крабов из Северо-Восточной Азии, которые проникли в Черное море на днищах судов и сейчас представляют определенную угрозу для черноморской фауны. Но однозначно делать вывод об масштабных последствиях создания "Канала Стамбул" для окружающей среды не стоит. Необходимы исследования, причем международные, с привлечением стран, имеющих выход к Черноморскому бассейну. При этом, насколько мне известно, Южное отделение Института Океанологии, находящееся в Геленджике, никаких приглашений к таким исследованиям не получало. С другой стороны, Турция намерена строить канал на своей территории, и никто не может их обязать проводить подобную экспертизу. Что же касается мрачных прогнозов, то они во многом обусловлены политическими соображениями.
Идея создания второго Босфора появилась еще при султане Сулеймане Великолепном в середине XVI века. Проект канала был поручен выдающемуся турецкому архитектору Синану, но затем по неизвестным причинам оказался отложен. Затем османские султаны еще несколько раз возвращались к этой идее в 16-19 веках, но всегда находились дела поважнее. А в 1994 году лидер "Левой демократической партии" Бюлент Эджевит, который четыре раза был премьер-министром Турции, снова вспомнил о проекте "Канала Стамбул", и через какое-то время он стал одним из турецких мегапроектов, призванных преобразить Стамбул, наряду с третьим мостом через Босфор, новым аэропортом, большой мечетью в районе Бююкчекмедже в азиатской части мегаполиса и планом реконструкции площади Таксим.