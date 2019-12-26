В Китае найден огромный ударный кратер

Китайские ученые обнаружили на северо-востоке страны метеоритный кратер диаметром 1850 метров и глубиной 150 метров, который был образован в древности в результате падения небесного тела.

Как сообщается на сайте Китайской академии наук, открытие было сделано в уезде Илань северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Команда исследователей из Института геохимии Гуанчжоу обнаружила чашеобразный ударный кратер, который неплохо сохранился.

Лишь на треть его края оказались размыты. Внешне он напоминает огромный карьер, заросший деревьями. По предварительным оценкам, диаметр кратера составляет около 1850 метров, а его глубина - 150 метров.

Ученые пока не смогли установить точную дату его возникновения. Однако отправную точку дал анализ отложений на дне кратера, которые оказались озерными. Было установлено, что когда-то кратер был заполнен водой. Это было озеро, которое исчезло около 10 тысяч лет назад.

По мнению ученых, открытие может дать новые доказательства существования ледников на северо-востоке Китая в древности. Кроме того, кратер планируется использовать в качестве "естественной лаборатории" для изучения не только земной геологии, но и процессов формирования планет.

Добавим, что кратер был обнаружен при анализе спутниковых снимков, полученных в начале 2019 года. В целом по всему миру насчитывается около 190 ударных кратеров, происхождение которых было достоверно подтверждено.