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26.12.2019 07:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Олимпийский чемпион рассказал о помогающем быстро сжигать жир завтраке

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Немецкий триатлет Ян Фродено, который стал олимпийским чемпионом 2008 года, а также является неоднократным чемпионом мира в гонке Ironman, рассказал об основных принципах питания, которые помогают ему получать удовольствие от еды и держать отличную форму в 38 лет.

Фото: REUTERS/Jiraporn Kuhakan
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Спортсмен отметил, что его завтрак ограничен одним лишь эспрессо. Такой режим помогает ему быстро сжигать жир. После тренировки Ян Фродено предпочитает протеиновый коктейль и арахисовое масло.

Прием пищи в течения дня, как правило, включает бутерброд с безглютеновым хлебом с большим количеством авокадо и яйцом. Мяса спортсмен ест мало и практические не употребляет макароны, молоко, творог и мучное, так как такая еда "делает его ленивым".

После значимых побед олимпийский чемпион ест хороший бургер с жареной картошкой или пиццу с лососем, луком, моцареллой и каперсами. Плюс выпивает бокал красного вина.

- Вообще я считаю, что человек должен есть то, что требует организм. Главное, научиться правильно понимать свое тело. Я знаю, что многие люди хотели бы есть здоровую пищу, но не знают как это сделать! Я не удивлен. Просто зайдите в ближайший продуктовый магазин и посмотрите, что люди загружают в корзину: чипсы, пасту и колу, - заключил Фродено.

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