Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Обычно Владимир Путин встречает Новый год скромно, в кругу самых близких. Впрочем, бывает, что Путин отмечает этот праздник и в командировках. Так было, например, в Хабаровске в 2013 году, когда он присоединился к жителям, пострадавшим от наводнения.

"Он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год", - сказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно. И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - заключил представитель Кремля.