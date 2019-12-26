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26.12.2019 21:21
Рубрика: Власть

Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Текст: Кира Латухина

Обычно Владимир Путин встречает Новый год скромно, в кругу самых близких. Впрочем, бывает, что Путин отмечает этот праздник и в командировках. Так было, например, в Хабаровске в 2013 году, когда он присоединился к жителям, пострадавшим от наводнения.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год", - сказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно. И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Президент Новый год

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