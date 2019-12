"Пятый канал" сохраняет лидерство по среднесуточной длительности просмотра

К началу телевизионного сезона 2019-2020 "Пятый канал" вышел в тройку лидеров национального вещания.

По данным Mediascope на конец 2019 года, канал сохраняет лидерство по среднесуточной длительности просмотра среди всех федеральных каналов в аудитории "Все 25-59" третий год подряд. В этом году россияне стали смотреть "Пятый канал" дольше, в среднем 91 минуту в день.

В целевой аудитории "Все 25-59" доля канала в сентябре 2019 года достигла 6,9%. Это лучшее начало сезона за всю историю и исторический рекорд по среднемесячной доле "Пятого". Среднесуточный показатель в аудитории "Все 25-59" по итогам года составил 6,4%. С 2011 года он вырос почти в 2 раза.

По предварительным результатам 2019 года, доля аудитории "Все 4+" достигла 6,7%, что на 0,4 пункта выше показателя прошлого года. Доля в аудитории "Все 18+" по сравнению с 2018 продемонстрировала рост на 6% и составила 7%.

Значительный рост этой осенью показали информационные выпуски ежедневных новостей. Доля телезрителей итогового выпуска программы "Известия" в ключевой аудитории "Все 25-59" в рабочие дни 2019 года составила 8,6%, что позволило "Пятому" занять второе место. Подводить итоги недели с программой "Известия. Главное" в этом телесезоне предпочитают 8,1% жителей России в возрасте от 18 лет.

Уверенно вошли в новый телесезон на лидирующих позициях пятничного прайма и воскресного утра собственные проекты канала "Светская хроника" и "Моя правда". Новости из жизни звезд первыми в пятницу вечером узнают 8,1% россиянок в возрасте старше 18 лет. Средняя доля обеих программ в воскресном утреннем эфире, начиная с сентября, в аудитории "Все 25-59" составила 6,9% и обеспечила "Пятому" первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов.

Пятый в сети

Растет и количество уникальных посетителей сайта "Пятого канала". По данным "Яндекс. Метрики", в 2019 году оно увеличилось на 31% и составило 72,9 миллиона при 366 миллионах просмотров. На 30% (до 28,5 миллиона) вырос трафик из поисковых систем, на 77% к уровню прошлого года увеличилось количество переходов на портал с внешних источников. По версии "Яндекс.Вебмастера", Индекс качества сайта (ИКС) "Пятого канала" вырос на 85% по сравнению с 2018 годом - с 8100 до 15000.

В главных ролях

Значимый для "Пятого канала" проект - легендарный праздник "Алые паруса", который был возрожден 15 лет назад по инициативе канала, Правительства Санкт-Петербурга и Акционерного Банка "Россия". Самым значимым событием праздника в этом году стало появление корабля c символичным названием "Россия". Проход двухмачтового брига по акватории Невы сопровождал фейерверк, который длился 21 минуту 42 секунды.

Зрительская аудитория на Дворцовой площади и на набережных Невы составила почти полтора миллиона человек. Еще более 10 миллионов любовались красотой белоснежного брига и его алых парусов в режиме онлайн: в прямом эфире "Пятого канала", на его сайте и в соцсетях. Трансляция водно-пиротехнического шоу обеспечила каналу первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов и долю в 11,9% в аудитории "Все 25-59" по стране. В Санкт-Петербурге больше половины жителей города - 52% - наблюдали в эфире за волшебством "Алых парусов".

Значимым достижением "Алых парусов-2019" стали три награды одного из самых авторитетных международных конкурсов событийной индустрии Best Event Awards World, который считают "Оскаром" в мире организации развлечений! Два почетных "серебра" в номинациях "BEST MUSICAL EVENT 2019" и "BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019" и золотая статуэтка - "ICONIC EVENT AWARD 2019"! Этот приз вручается за самые знаковые, масштабные и эффектные мероприятия.

Так же канал получил три награды на премии "Best Experience Marketing Awards". Это ежегодная профессиональная премия индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций. Шоу "Алые паруса 2018" и "Марафон добра" получили первое место, а онлайн-кастинг к сериалу "Свои" - почетное третье место.

На VII ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий "Событие года" диплом победителя получил проект "Юбилей Пятого канала. 80 лет Легендарного телевидения". Праздник "Алые паруса 2018" завоевал золото в двух номинациях: "Лучшая PR-кампания события" и "Лучшая режиссура и постановка мероприятия".

Конкурс "Медиабренд" принес "Пятому каналу" рекордное количество наград - сразу 16! Первые места получили сериал "Барс" (в номинациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший проморолик российского фильма или сериала") и боевик "Стражи Отчизны" в номинации "Лучший проект с использованием технологий VR/AR". Серебро завоевали четыре работы канала, бронзу - девять.

В "Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2018" сериал "Свои" победил в номинации "Лучшая маркетинговая кампания". А в номинации "Лучший директор по маркетингу" заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга "Пятого канала" Марина Белова завоевала "серебро". Также она стала обладателем серебра "Национальной Премии бизнес-коммуникаций 2019" в номинации "Лучший маркетолог" и получила премию Петербургского сообщества добровольцев "Форма добра" как идейный вдохновитель проектов "День ангела", "День добрых дел" и акции "Марафон добра".

Формула добра

Социальная ответственность для "Пятого канала" - не просто слова, а сотни реальных добрых дел и поступков. Этой важной миссии уделяется огромное внимание. Каждый четверг в эфир выходит программа "День ангела", которая помогает детям-сиротам обрести семьи. За время существования проекта 259 детей обрели новый дом, любящих маму и папу и поверили в то, что чудеса случаются. Программа вошла в каталог "Лучшие социальные проекты России" и была удостоена награды конкурса "Герои пера".

Уникальная акция "Марафон добра" в эфире "Пятого канала" победила на Международном фестивале событийного маркетинга (BEMA) в номинации "Лучшее социальное событие". Также проект получил высокую награду конкурса "МедиаБренд".

"День добрых дел" - еще одна социальная программа "Пятого канала". "Завтра будет поздно. Помогите сейчас!" - с этими словами каждый четверг с экрана к зрителям обращаются известные спортсмены и деятели культуры, знаменитые артисты театра и кино, популярные звезды шоу-бизнеса и все те, чье сердце не может оставаться равнодушным к беде другого человека. Неравнодушные люди перечисляют в благотворительные фонды средства, которые идут на спасение детских жизней, закупку дорогостоящего оборудования и необходимых медикаментов.

Каждый ребенок, который нашел семью или получил шанс на спасение жизни благодаря проектам "Пятого канала", - это самая большая победа.

16+