26 декабря на "Деловой завтрак" в "Российскую газету" приезжал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Накануне праздников и разговор у нас начался по-праздничному. Как лучший музей мира встречает Новый год, сколько километров поздравлений ждет его директора, какие подарки он готовит нам и себе, кого ждет на каникулы и как собирается воспитывать музейную очередь и футбольных болельщиков - полный разговор с ним читайте в первых номерах Нового года.

Новый год в театре - это "Щелкунчик", в каждом клубе - елка. А что значит Новый год в Эрмитаже?

Михаил Пиотровский: Каждый год у нас открывается выставка - поднесение к Рождеству. В этом году музею подносит свой подарок Императорский фарфоровый завод. Ему в этом году 275 лет, а у нас совершенно потрясающая выставка в Гербовом зале "Императорский фарфоровый завод от Елизаветы Петровны до наших дней". С нею сочетается громадная выставка Святого Георгия в Георгиевском зале и выставка "Это сам Потемкин!". И все в парадных залах, которые лучше, конечно, не заставлять выставками, но получилось очень здорово.

25 декабря мы молебном в церкви Эрмитажа и дворцовым парадом отпраздновали день изгнания неприятеля из пределов Отечества в 1812 году. Этот праздник, учрежденный манифестом Александра I, раньше был государственным и церковным, теперь его празднуют только в Церкви и в Эрмитаже. Под оркестр выносятся знамена. На этот раз - знамя лейб-гвардии Измайловского полка, а рядом висит картина Гесса "Бородинское сражение", где каре Измайловского полка под этим самым знаменем останавливает французскую конницу.

Каждый год у нас открывается выставка - поднесение к Рождеству

Открытая на днях экспозиция "Повседневная жизнь античных колоний Причерноморья" завершила грандиозный 20-летний проект обновления всех античных экспозиций, у нас открылся длинный античный коридор - чем не новогодний подарок самим себе? В последний день уходящего года в 12 часов дня мы по традиции выставляем подарки Эрмитажу, выбирая из них самое интересное. В этом году торжественно покажем две живописные картины XVIII века, очень эрмитажного типа. Накануне 150-летия Анри Матисса, 30 декабря, мы сделаем новогоднюю выставку в Главном штабе, посвященную его "Джазу", и устроим новогодний прием для журналистов и блогеров.

Правда, что на Новый год у вас по Эрмитажу самый длинный маршрут - вы обходите все залы и поздравляете всех сотрудников?

Михаил Пиотровский: Теперь уже не все. Их стало в два раза больше, и в Главный штаб и "Старую деревню" мы не успеваем. Но в Зимнем дворце и новом Эрмитаже обходим все 300 залов. И всех поздравляем.

Сколько на это надо времени, шагов...

Михаил Пиотровский: Если вот так, не останавливаясь "С Новый годом! С Новым годом!", это занимает 2,5 часа. И я так измеряю, сколько времени надо, чтобы пройти весь Эрмитаж - первый этаж, второй, третий…

На новогодние каникулы по традиции выстраивается очередь в Эрмитаж. Зимой вы обычно согреваете ее, раздавая чай.

Михаил Пиотровский: Это действительно так. Мы вообще-то заимствовали этот опыт из церковных очередей. Но в наших очередях, в отличие от церковных, никто обычно не говорит "спасибо". Зато сразу начинаются претензии: почему чай без сахара (смеется. - прим. ред.). В этом году пока не будем чай раздавать, потому что тепло.

На Новый год 2,5 часа мы обходим 300 залов Эрмитажа, поздравляя всех сотрудников

Какой зритель типичен для Эрмитажа в новогодние каникулы - китайский турист или российский?

Михаил Пиотровский: Зимой увеличивается количество отечественных зрителей, это главным образом петербуржцы. Что же касается китайских туристов, то я в последнее время предлагаю всякого, кто произнес слово "китайцы" в негативном контексте, тут же, как в футболе, штрафовать и лишать прав на 3-4 матча. Потому что китайские туристы - это наше спасение. Наш же отечественный турист платит лишь половину или ничего. А китайский платит полную цену. И китайцы меняются на глазах. Они уже по-другому одеваются и начинают походить на китайских туристов в европейских музеях. Там это всегда очень вежливые небольшие группы. Мы как музей других культур знаем, что у китайцев иное ощущение пространства: они не допускают рядом с собой свободного места. В отличие от европейцев, которые расступаются, они толкаются, и через них невозможно пройти, но это не невоспитанность, а часть их культуры.

На Петербургском форуме с его несравненными "играми разума" на презентации культурной программы "Евро-2020" Ольга Юрьевна Голодец рассказывала о вашей идее представить на европейском чемпионате по футболу каждую страну-участника картинами. Это точная утечка информации?

Михаил Пиотровский: Точная. Дело в том, что когда начинается футбол, надо как-то разъяснить болельщикам, что футбол - это не самое главное в жизни. А если матч проходит в Петербурге, то надо напомнить, что Петербург - это город не совсем про футбол (хотя российский футбол родился в Петербурге). Мы помним, что на чемпионате мира по футболу стало настоящей сенсацией появление английских футболистов в Эрмитаже, которые пришли, а потом повесили новость об этом в "Инстаграм", и Би-би-си специально прислало к нам корреспондентов, расспросить у гидов, что же смотрели в Эрмитаже пять английских футболистов. И мы в ответ, стремясь внести в футбол культурные элементы, предполагаем на больших экранах на площади воспроизводить самые главные картины тех стран, что участвуют в чемпионате. Будут представлены "главные картины" из национальных галерей. Для России скорее всего будет выбрано "Явление Христа народу", а для Италии, наверное, "Тайная вечеря". Пусть шедевры смотрят на нас. А на экранах в Главном штабе Эрмитажа будут крутиться все картины, и у посетителей музея будет возможность поставить лайки лучшей. Будет соревнование: кому что больше нравится. Весь набор шедевров нам пока еще не известен. Ну и в современном мире, сами знаете, еще нужно будет получить разрешение на использование каждой из этих картин, и тут начнется такая катавасия... Так что, может быть, список шедевров для европейского чемпионата по футболу еще и поменяется.