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26.12.2019 18:51
Рубрика: Общество

Привет от Мойдодыра

Немытые руки - проводники самых опасных бактерий
Текст: Валерия Наумова
Новый год совсем близко. Хозяйки готовят блюда к праздничному столу. И вот он уже накрыт. Гости собрались. Заметили? В руках почти у каждого - мобильник или планшет. Садясь за стол, в лучшем случае - отложили гаджет в сторону, но руки-то мыть не пошли!
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впечатление такое, что мы становимся приверженцами давнего, но анекдотического постулата: в грязи микробы дохнут. А уж на мобильнике они и вовсе не живут?

Фото: AndreyPopov / iStock
Ученые нашли технологию самоочищения экрана смартфона от бактерий

Любопытный эксперимент провела американская учительница Дайна Робертсон из штата Айдахо. О нем рассказало научное издание ScienceAlert со ссылкой на пост Дайаны в Facebook. Вкратце суть эксперимента. Педагоги взяли буханку хлеба и порезали ее на ломтики. Одним куском хлеба они натерли клавиатуры всех стоящих в школьном классе компьютеров, которых касаются десятки немытых рук. Второй ломтик не был тронут никем. Третий был взят в грязные руки. Четвертый взял в свои руки ученик, который предварительно помыл руки водой и мылом. Пятый кусок достался ученику, который обработал руки дезинфицирующим средством. Потом все ломтики хлеба вложили в герметичные пакеты.

Спустя месяц учительница показала ученикам, как изменились ломтики хлеба. В первом пакете, внутрь которого был вложен хлеб, побывавший на клавиатурах всех школьных компьютеров, обнаружилось огромное количество плесени. Кусок, которого человеческие руки вообще не касались, остался чистым. Много плесени образовалось на хлебе, который был взят в грязные руки. Но при этом четвертый ломтик, которого касались вымытые водой и мылом руки, на вид практически не изменился. К удивлению учеников, плесень образовалась на куске, которого касался ученик с продезинфицированными руками. О чем это говорит? Даже такие средства не могут обеспечить полной защиты от микробов и не заменяют мытье под струей воды.

Давний, но анекдотический постулат: в грязи микробы дохнут. А уж на мобиль­нике они и вовсе не живут?

А чем чревата наша беззаветная любовь к животным? Ведь она доходит до того, что чуть ли не едим из одной тарелки, спим на общей подушке. И далеко не каждый задумывается, что братья наши меньшие могут быть переносчиками безопасных для себя, но очень опасных для человека бактерий. А значит, погладил - бегом к умывальнику!

Фото: iStock
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И еще об одном, о чем не принято говорить вслух. Но о чем просто нельзя молчать: среди нас немало тех, кто умудряется не мыть руки после посещения туалета. Кроме всего прочего, так мы невольно становимся распространителями устойчивых к антибиотикам бактерий. Ведь доказано, что самые опасные штаммы бактерий живут в туалете...

Мытье рук - это азы гигиены. Однако не всегда - не только дети, но и мы, взрослые, - делаем это правильно. Все мытье нередко ограничивается небольшой порцией воды, вылитой на руки. Так и говорят: "сполоснул руки". А нужно не споласкивать. Нужно тщательно мыть с обязательным использованием мыла. И… не только в канун Нового года. Всегда. ­Привет от Мойдодыра!

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