Почтовый сектор Китая обработал трансграничных интернет-транзакций на сумму 50 миллиардов долларов, сообщил 26 ноября Ма Цзюньшэн, глава Государственного почтового управления КНР.

"Почтовая сеть под эгидой Всемирного почтового союза - это основной канал трансграничной доставки товаров электронной торговли", - говорит Лю Айли, председатель правления корпорации "Почта Китая". Как заявили в Главном таможенном управлении, почта становится популярным средством трансграничных перевозок в сфере электронной торговли благодаря широкому охвату, низкой стоимости и удобству. На долю посылок из Китая приходится 38 процентов международных отправлений, заявили в почтовом ведомстве.