Поправки в Уголовный кодекс избавят предпринимателей от угрозы ареста

Как сказано в пояснительной записке к документам, российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате валютной выручки, особенно если это компании, попавшие в иностранные санкционные списки. В связи с этим предлагается смягчить ответственность по статье 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ".

Предусматривается, что нарушение требований валютного законодательства будет признаваться уголовно наказуемым только в случае, если ранее это же лицо подвергалось административному наказанию за аналогичное деяние.

Одновременно будет поднята планка, определяющая крупный и особо крупный размер таких деяний. Крупными предложено считать суммы свыше 100 миллионов рублей (сейчас 9 миллионов рублей), особо крупными - 150 миллионов (вместо нынешних 45 миллионов).

Корреспондирующие поправки вносятся также в Уголовно-процессуальный кодекс и КоАП РФ.

Также предлагается внести изменения в статью УК, устанавливающую ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем. Как следует из пояснительной записки, в судебно-следственной практике в последнее время появилась тенденция применять эту статью в отношении руководства и сотрудников организаций, которые ведут обычную экономическую деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. Это позволяет применять в отношении предпринимателей такую меру пресечения как заключение под стражу, а срок возможного наказания повышается до 20 лет лишения свободы.

В связи с этим предлагается установить, что учредители, руководители и работники юрлица не подлежат уголовной ответственности по этой статье, за исключением случаев, когда организация была заведомо создана для совершения тяжких преступлений.