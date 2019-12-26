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26.12.2019 15:25
Рубрика: Экономика

Поправки в Уголовный кодекс избавят предпринимателей от угрозы ареста

Текст: Марина Трубилина
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, которыми предлагается смягчить ответственность за невозврат валютной выручки и защитить права предпринимателей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сказано в пояснительной записке к документам, российские экспортеры все чаще сталкиваются с происходящими не по их вине задержками при возврате валютной выручки, особенно если это компании, попавшие в иностранные санкционные списки. В связи с этим предлагается смягчить ответственность по статье 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ".

Предусматривается, что нарушение требований валютного законодательства будет признаваться уголовно наказуемым только в случае, если ранее это же лицо подвергалось административному наказанию за аналогичное деяние.

Одновременно будет поднята планка, определяющая крупный и особо крупный размер таких деяний. Крупными предложено считать суммы свыше 100 миллионов рублей (сейчас 9 миллионов рублей), особо крупными - 150 миллионов (вместо нынешних 45 миллионов).

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Корреспондирующие поправки вносятся также в Уголовно-процессуальный кодекс и КоАП РФ.

Также предлагается внести изменения в статью УК, устанавливающую ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем. Как следует из пояснительной записки, в судебно-следственной практике в последнее время появилась тенденция применять эту статью в отношении руководства и сотрудников организаций, которые ведут обычную экономическую деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. Это позволяет применять в отношении предпринимателей такую меру пресечения как заключение под стражу, а срок возможного наказания повышается до 20 лет лишения свободы.

В связи с этим предлагается установить, что учредители, руководители и работники юрлица не подлежат уголовной ответственности по этой статье, за исключением случаев, когда организация была заведомо создана для совершения тяжких преступлений.

Экономика Бизнес Власть Право Уголовное право Президент Уголовное законодательство Законопроекты и комментарии

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