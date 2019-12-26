Потанин признан самым удачливым российским бизнесменом по версии Forbes

Самым удачливым российским миллиардером по версии Forbes стал в 2019 году Владимир Потанин.

Владелец более 30% акций "Норникеля" за год добавил к своему капиталу почти 8 миллиардов долларов, увеличив состояние более чем на треть. Этому поспособствовали, в частности, запрет на экспорт никеля из Индонезии и рост цен на палладий из-за сбоев в электроснабжении ЮАР, которые грозят приостановить работу шахт в стране.

На втором месте по годовому приросту состояния - Леонид Михельсон, владелец крупных пакетов акций "Новатэка" и "Сибура". Он прибавил к своему капиталу 5,9 миллиарда долларов, нарастив его до 27 миллиардов.

"Бронзу" по росту благосостояния взял в уходящем году сооснователь "Лукойла" Вагит Алекперов. Его капиталы выросли на 5,3 миллиарда долларов - до 23,8 миллиарда.

В пятерку лидеров также вошли владелец пакетов акций компаний "Новатэк", "Сибур", "Стройтранснефтегаз", "Стройтрансгаз" и "Трансойл" Геннадий Тимченко (плюс 4,1 миллиарда долларов) и Алексей Мордашов, владеющий акциями "Северстали" (плюс 3,8 миллиарда долларов).

В целом капиталы пяти лидеров списка увеличились за год на 27 миллиардов долларов.