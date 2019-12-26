Президент Беларуси дал поручения новым руководителям местной власти

На работе с людьми и комплексном решении вопросов в сфере экономического развития Беларуси акцентировал внимание местной вертикали власти Александр Лукашенко, согласовывая 26 декабря назначения новых руководителей в ряде исполкомов страны, сообщает его пресс-служба.

Высказав благодарность в адрес всех, кто был причастен к последним политическим событиям в стране, в особенности ноябрьским выборам в нижнюю палату парламента, глава РБ дал понять, что он уделяет "очень большое внимание этому факту". По его словам, прошедшая избирательная кампания продемонстрировала эффективность работы вертикали власти, но и расслабляться, предупредил Лукашенко, еще рано. "Это была репетиция. Основное действо нас ждет впереди", - напомнил он о предстоящих выборах президента в наступающем году.

Подтвердив свой тезис о том, что 2020 год будет сложным, белорусский руководитель пояснил, что в то же время не считает наступающий период "чрезвычайной проверкой наших способностей и возможностей", хотя вызовов много, добавил он: "поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму".

Главная угроза, по мнению президента, если она и есть, может исходить только из сферы экономики. "Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы сможем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики", - подчеркнул Лукашенко, отметив при этом и важность работы с убыточными предприятиями.

Он попросил в этой связи всех руководителей серьезно работать с людьми, проявляя максимальное внимание и заботу. "Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем", - выразил убеждение оратор. В ближайшее время, уточнил он, будет принято окончательное решение и по развитию Витебской области, выразив уверенность в том, что "во всех областях этот опыт будет востребован".

В заключение глава государства пожелал успехов и поздравил согласованных к назначению руководителей с наступающим Новым годом, отметив, что считает должности председателей райисполкомов не только ответственными, но и одними из наиболее интересных. "Кроме руководителя предприятия и председателя райисполкома, я в стране более интересных должностей не вижу", - резюмировал президент.