Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) от 25 ноября 2019 г. N 738н г. Москва "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2019 года"

Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 декабря 2019 г.

Регистрационный N 56952

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1702 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 538) приказываю:

Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за III квартал 2019 года на душу населения 11 012 рублей, для трудоспособного населения - 11 942 рубля, пенсионеров - 9090 рублей, детей - 10 838 рублей.

Министр М. Топилин