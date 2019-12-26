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26.12.2019 01:10
Рубрика: Власть

Путин лидирует как политик года по данным ВЦИОМ

Текст: Кира Латухина
Почти половина респондентов социологического исследования ВЦИОМ назвали политиком года президента России Владимира Путина.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Согласно приведенным данным, 46 процентов опрошенных считают Путина политиком года. При этом 15 процентов выбрали главу МИД Сергея Лаврова, а 10 процентов - министра обороны Сергея Шойгу. Впрочем, значительная часть (39 процентов) и вовсе затруднились ответить.

Мнение россиян узнавали в ноябре-декабре. Задан был следующий вопрос: кого из политиков вы бы пригласили к себе за новогодний стол. Почти половина опрошенных (47 процентов) не хотела бы видеть у себя дома в новогоднюю ночь политиков. Но из тех, кто выразил такое желание, большинство (22 процента) выбрали Путина.

Всего по телефону были опрошены 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

Власть Президент Наука и образование ВЦИОМ

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