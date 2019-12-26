Путин лидирует как политик года по данным ВЦИОМ

Почти половина респондентов социологического исследования ВЦИОМ назвали политиком года президента России Владимира Путина.

Согласно приведенным данным, 46 процентов опрошенных считают Путина политиком года. При этом 15 процентов выбрали главу МИД Сергея Лаврова, а 10 процентов - министра обороны Сергея Шойгу. Впрочем, значительная часть (39 процентов) и вовсе затруднились ответить.

Мнение россиян узнавали в ноябре-декабре. Задан был следующий вопрос: кого из политиков вы бы пригласили к себе за новогодний стол. Почти половина опрошенных (47 процентов) не хотела бы видеть у себя дома в новогоднюю ночь политиков. Но из тех, кто выразил такое желание, большинство (22 процента) выбрали Путина.

Всего по телефону были опрошены 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.