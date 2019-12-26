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26.12.2019 01:51
Рубрика: Культура

Путин поручил поддержать рублем молодых кинематографистов

Текст: Кира Латухина
Дебютные киноленты получат господдержку. Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИК.
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Владимир Путин поручил представить предложения по возрождению государственного производства документальных и научно-популярных фильмов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Глава государства также указал внести поправки в закон о господдержке кинематографии, допустив полное госфинансирование производства и проката дебютных фильмов выпускников профильных вузов в течение пяти лет после получения образования, а также уникальных авторских мультфильмов, документальных и научно-популярных фильмов.

Президент поручил до 15 февраля 2020 года предусмотреть возможность предоставления субсидий кинематографическим вузам для поддержки производства дебютных фильмов, создаваемых их выпускниками в течение пяти лет после получения образования.

Еще Владимир Путин указал внести поправки в закон об образовании, установив случаи и порядок получения на конкурсной основе бесплатно второго или последующего высшего образования в ведущих вузах, которые готовят режиссеров, дирижеров, композиторов, литработников, переводчиков художественной литературы. До мая 2020 года также предстоит представить предложения об увеличении контрольных цифр приема на обучение за счет бюджета по упомянутым специальностям.

Помимо этого, глава государства поручил рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов президента тем, кто проявил выдающиеся способности в области искусств и культуры и поступил на обучение для получения второго или последующего высшего образования в этой области. Еще Путин указал подготовить проект указа, по которому ведущие вузы в области искусств получают возможность утверждать образовательные стандарты.

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