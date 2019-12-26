Путин призвал учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте

Аграрии делают большие успехи и ставят рекорды, но качество жизни на селе все еще отстает. О том, как помочь селянам, говорили на предновогоднем Госсовете в Кремле. Одна из мер, которую предложил Владимир Путин - снизить стоимость электроэнергии для фермеров.

"Оценки того, что государство делает в отрасли - положительные, в целом позитивные, но есть и вопросы, требующие особого внимания", - заявил президент. Прежде всего, это экономика сельского производства, комфортная среда для жизни, условия для повышения благосостояния и укрепление позиций российского АПК как современной глобальной конкурентоспособной отрасли.

Владимир Путин предложил обсудить, что нужно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников и их семей - "для тех, кто кормит страну". "Достигаются результаты, которыми мы все гордимся", - похвалил он аграриев. Средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России. "Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс", - заметил глава государства.

За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4.1 процент, повышается и вклад в общий результат фермеров. Отмечен рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну по всем прогнозам снова будет высокий результат - около 121 млн тонн.

По целому ряду товарных позиций удалось перешагнуть планку доктрины продовольственной безопасности, констатировал президент. Это, например, сахар, мясо и мясопродукты, рыбная продукция. "Удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке предполагался в рамках этой доктрины 95 процентов, а будет 99.7 процента", - привел он цифры. Агроэкспорт по итогам года может превысить 24 млрд долларов. "К 2024 году ставим задачу выйти на 45 млрд долларов и это вполне реализуемо", - убежден Путин.

Но отрасль не сможет так же успешно развиваться, если не решить принципиальный вопрос - качество жизни на селе, подчеркнул глава государства. Сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту и развитости инфраструктуры, и этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов АПК.

Общий уровень обеспеченности сельской местности всеми уровнями благоустройства - а это, например, водопровод, отопление, газ - чуть больше 34 процентов, в то время как в городах - почти 80 процентов. Одна из самых острых проблем - уровень и качество первичного звена здравоохранения, заметил президент и напомнил, что региональные программы должны быть приняты до 1 июля.

Глава государства призвал работодателей больше думать о людях, которые обеспечивают их успехи и двигают отрасль вперед. "Средняя зарплата в сельском хозяйстве - примерно две трети от средней по экономике", - сказал он. На селе проживает больше половины - примерно 53 процента - от общего числа граждан с низкими доходами. "Наша приоритетная общенациональная задача - преодоление бедности - в значительной мере имеет сельское измерение", - считает Путин.

У аграриев нет своего отдельного нацпроекта, но их интересы должны быть учтены в каждом, подчеркнул президент и призвал продолжить субсидирование отечественных производителей сельхозтехники и поручил проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов.

"Продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами производства, но и качеством продукции", - заявил Путин. Экологически чистое качественное продовольствие - конкурентное преимущество России на глобальных рынках, заметил он и призвал продвигать продукты "под российским зеленым брендом".

Видео: RT