Путин призвал учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте

Новости

В школах НАО и Коми отменены занятия из-за морозов 15:20
В Петрозаводске Полицейский Дед Мороз поздравил трудных подростков 15:17
В Башкирии автомобиль протаранил пассажирский автобус 15:13
Калининградец повесил щенка на дереве, не найдя ему хозяев 15:12
Новый кроссовер Changan сертифицирован для российского рынка 15:10
Обыски в ФБК связаны с делом о неисполнении судебного решения 15:06
Путин поблагодарил Патрушева за улиток 15:01
В Минске завершились съемки сериала "Хозяйка горы" 15:00
Ярославские студенты восстановят к Дню Победы уникальный военный тягач 14:53
В Петербурге мать осудили за то, что ее сын умер от голода 14:48
СМИ: США нашли способ противостоять России и Турции в Средиземном море 14:40
На Кубани бывший муж пять лет прятал ребенка от родной матери 14:40
В Крыму сделали прогноз по турпотоку после запуска поездов 14:39
Госорганам запретили закупать импортные системы хранения данных 14:36
В Петербурге от налетчика на салон связи отбились огнетушителем 14:32
Власти Крыма предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу 14:32
Toyota сняла с производства легендарный седан 14:30
В Архызе заработала метеостанция Деда Мороза 14:18
В Германии заключенные отказались выходить на волю по амнистии 14:15
Появилось видео с места покушения на воронежского чиновника 14:12
Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства алкоголя 14:11
Пострадавшая от побоев девочка из Ингушетии прилетела домой 14:11
Голикова объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем 14:10
Певица Пелагея объявила о разрыве с хоккеистом Иваном Телегиным 14:10
На Кубани рецидивиста будут судить за убийство четырех человек 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 14:50
Рубрика: Власть

Путин призвал учесть интересы аграриев в каждом нацпроекте

Текст: Кира Латухина
Аграрии делают большие успехи и ставят рекорды, но качество жизни на селе все еще отстает. О том, как помочь селянам, говорили на предновогоднем Госсовете в Кремле. Одна из мер, которую предложил Владимир Путин - снизить стоимость электроэнергии для фермеров.

"Оценки того, что государство делает в отрасли - положительные, в целом позитивные, но есть и вопросы, требующие особого внимания", - заявил президент. Прежде всего, это экономика сельского производства, комфортная среда для жизни, условия для повышения благосостояния и укрепление позиций российского АПК как современной глобальной конкурентоспособной отрасли.

Фото: iStock
Получить спецразрешения для проезда сельхозтехники станет намного проще

Владимир Путин предложил обсудить, что нужно сделать дополнительно для миллионов сельских тружеников и их семей - "для тех, кто кормит страну". "Достигаются результаты, которыми мы все гордимся", - похвалил он аграриев. Средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России. "Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс", - заметил глава государства.

За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4.1 процент, повышается и вклад в общий результат фермеров. Отмечен рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну по всем прогнозам снова будет высокий результат - около 121 млн тонн.

По целому ряду товарных позиций удалось перешагнуть планку доктрины продовольственной безопасности, констатировал президент. Это, например, сахар, мясо и мясопродукты, рыбная продукция. "Удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке предполагался в рамках этой доктрины 95 процентов, а будет 99.7 процента", - привел он цифры. Агроэкспорт по итогам года может превысить 24 млрд долларов. "К 2024 году ставим задачу выйти на 45 млрд долларов и это вполне реализуемо", - убежден Путин.

Но отрасль не сможет так же успешно развиваться, если не решить принципиальный вопрос - качество жизни на селе, подчеркнул глава государства. Сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту и развитости инфраструктуры, и этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов АПК.

Общий уровень обеспеченности сельской местности всеми уровнями благоустройства - а это, например, водопровод, отопление, газ - чуть больше 34 процентов, в то время как в городах - почти 80 процентов. Одна из самых острых проблем - уровень и качество первичного звена здравоохранения, заметил президент и напомнил, что региональные программы должны быть приняты до 1 июля.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин допустил введение новых мер поддержки аграриев при закупке топлива

Глава государства призвал работодателей больше думать о людях, которые обеспечивают их успехи и двигают отрасль вперед. "Средняя зарплата в сельском хозяйстве - примерно две трети от средней по экономике", - сказал он. На селе проживает больше половины - примерно 53 процента - от общего числа граждан с низкими доходами. "Наша приоритетная общенациональная задача - преодоление бедности - в значительной мере имеет сельское измерение", - считает Путин.

У аграриев нет своего отдельного нацпроекта, но их интересы должны быть учтены в каждом, подчеркнул президент и призвал продолжить субсидирование отечественных производителей сельхозтехники и поручил проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов.

"Продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами производства, но и качеством продукции", - заявил Путин. Экологически чистое качественное продовольствие - конкурентное преимущество России на глобальных рынках, заметил он и призвал продвигать продукты "под российским зеленым брендом".

Видео: RT

Власть Работа власти Экономика АПК Президент Господдержка АПК Национальные проекты 2019-2024 РГ-Видео

Главное сегодня

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
Появилось видео с места покушения на воронежского чиновника
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне
Путин направил соболезнования детям генерала Гареева
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз