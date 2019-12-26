Путин рассказал итальянскому премьеру о саммите "нормандской четверки"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Лидеры обсудили ситуацию в Ливии, подчеркнув необходимость разрешения кризиса мирным путем. Была выражена поддержка усилиям международного сообщества по содействию внутриливийскому урегулированию при посредничестве ООН.

Путин и Конте затронули и некоторые аспекты обстановки в Сирии.

Конте попросил рассказать об итогах саммита "нормандской четверки" в Париже, что Путин и сделал. "Подчеркнута необходимость последовательного выполнения минского "Комплекса мер" и достигнутых в "нормандском формате" договоренностей, прежде всего по обеспечению на постоянной основе действия особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Конте рассмотрели ключевые вопросы двусторонней повестки, подтвердив настрой на развитие российско-итальянского сотрудничества, а также тепло поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников.