Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади

В товарищеском матче "Ночной хоккейной лиги" победила команда "красных", за которую играл президент.

Вечером в среду Владимир Путин вышел на лед на катке на Красной площади. Матч завершился со счетом 8:5, причем больше половины шайб - на счету главы государства.

Путин, как всегда, вышел на лед в свитере под номером 11. Играл за "красных". Его партнерами по команде стали министр обороны Сергей Шойгу и легендарные хоккеисты: Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

В составе "белых", команды соперника, были подмосковный губернатор Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман.

В перерыве между периодами президент пообщался с игроками за чашкой чая в кафе у катка, вместе с другими поздравил с днем рождения хоккеиста Виталия Прохорова троекратным "ура". После матча глава государства сфотографировался с игроками.