Путин заявил об ожиданиях от 2020 года

На торжественном вечере в Большом театре президент России Владимир Путин подчеркнул, насколько важно работать на улучшение жизни людей.

Посмотреть балеты "Кармен-сюита" и "Бриллианты" в театр пригласили правительственных чиновников, парламентариев, лидеров партий, глав регионов, представителей судебной власти и общественности, глав традиционных конфессий, ученых, спортсменов, военных, руководителей крупных предприятий, а также деятелей искусств.

В прошлом году торжественный вечер также прошел в Большом. "Многим такая встреча понравилась", - заметил Путин. "Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета", - сказал он.

"Потрясающая музыка и хореография вместе с неформальным общением - все это создает праздничное настроение. Предновогодние дни всегда полны надежды, что каждый новый год принесет новые успехи. Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей", - заявил глава государства.

Путин пожелал всем успешного года и крепкого здоровья.