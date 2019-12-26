"Ария" и "Ленинград" проведут новогодние концерты в Москве

"Ария", Невероятный новогодний концерт, Москва, клуб Red, 29 декабря

Это будет и в самом деле необычное шоу. Никакие рок-группы, да и рэп или поп-звезды, еще так не поступали! "Ария" играет тяжелый рок, эти музыканты - суровые, длинноволосые парни с гитарами - классика отечественного хард-энд-хэви… И вдруг такие озорные театральные забавы? Ведь на протяжении "Невероятного новогоднего концерта" (именно так написано на афишах!) "арийцы" будут превращаться то в космонавтов (специальный реквизит и экипировка уже закуплены), то в музыкантов с танцплощадки времен СССР, то, конечно же, - в Дедов Морозов. Очень непривычное зрелище, надо признаться. Но зрителям в предновогодний вечер так будет только интереснее!

При этом музыканты исполнят свои главные хиты, их у них много от "Воли и разума", "Торреро" и "Улицы роз" до совсем свежих "Крещения огнем" и "Проклятья морей". А многие композиции прозвучат в необычной, новой аранжировке. При этом гитарист Сергей Попов выразился о программе так: "Ржаку мы вам обещаем". В самом деле, музыканты, исполняющие свой тяжелый рок в костюмах Дедов Морозов, выглядят довольно забавно. Может, заодно исполнят и какие-то общеизвестные новогодние песни? И раздадут со сцены подарки?

"Ария", кстати, в последние годы вообще старательно расширяет свою аудиторию. Байкерская для них и прежде была привычной, и поэтому группа - уже много лет завсегдатай байк-фестивалей в Крыму и Калужской области. Ну а недавно выступала и на спортивной арене перед боем между мастером пауэрлифтинга Михаилом Кокляевым и корифеем смешанных единоборств Александром Емельяненко. Интересно, что придумают "арийцы" в следующий раз?

"Ленинград", программа "ЛЕНИНГРАДский Новый Год", Москва, "Известия Hall", 30 декабря; Санкт-Петербург, "Тинькофф Арена", 31 декабря

Сергей Шнуров несколько раз объявлял, что вот эти-то концерты обязательно будут прощальными: вначале предварял так стадионный тур по России, затем - сет на одном из open-air в городе на берегу Черного моря… Но выступления 30 и 31 декабря действительно станут прощальными, в этом году уж точно. А затем музыканты уходят на неопределенное время в творческий отпуск, во время которого их лидер будет сниматься в кино, вести телепрограммы и т.д. Зато напоследок обещаны яркое красочное шоу, праздничная атмосфера и то, что Шнур со сцены пошлет Старый год на все известные ему буквы...

Те, кто хочет провести этот предпраздничный вечер так же, как он, должны, впрочем, учесть, что такое типично шнуровское удовольствие будет не дешевым. Ведь стоимость билетов начинается с 23 тысяч рублей. А есть и по 100… Так что не зря тянули с прощанием до праздников, когда люди бывают готовы на самые необычные поступки.

На сцене Шнуров создает атмосферу праздника непослушания. Тем, кому приятно его снова услышать, наверное, не поскупятся. Но, может, и хорошо, что ругаться ныне удовольствие не дешевое?