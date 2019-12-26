"Ария" и "Ленинград" проведут новогодние концерты в Москве

Новости

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Волчек 21:23
Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год 21:21
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым 21:04
В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители 20:45
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла 20:37
Путин заявил об ожиданиях от 2020 года 20:14
Умерла Галина Волчек 20:10
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека 20:10
"Гознак" рассказал, как защищают банкноты от микробов 20:08
"Манчестер Юнайтед" простажирует 15-летнего нападающего "Чертаново" 19:51
В России появится магазин, где можно расплатиться с помощью тележки 19:40
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 19:39
Путин рассказал итальянскому премьеру о саммите "нормандской четверки" 19:30
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с праздниками 19:24
На могиле Карла Маркса в Лондоне установлены камеры видеонаблюдения 19:20
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова 19:12
Федор Емельяненко: Для меня брат "мертв", но я молюсь, чтобы он "ожил" 19:04
Евгения Медведева повредила конек, но не снимется с ЧР 18:57
В Петербурге на станциях метро обнаружили окаменелости 18:48
Минздрав Крыма: Безопасных доз алкоголя не существует 18:28
Украина и США договорились о поставке второй партии Javelin 18:26
Стало известно, где похоронят генерала Махмута Гареева 18:17
Китайский инвестор захотел организовать круизы по Крыму 18:14
Матвиенко: Россия жестко ответит Эстонии на притеснения агентства Sputnik 18:06
В детсаду Заполярья при раздаче подарков умер Дед Мороз 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 20:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Ария" и "Ленинград" проведут новогодние концерты в Москве

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
"Ария", Невероятный новогодний концерт, Москва, клуб Red, 29 декабря
Обычно суровая "Ария" под Новый год примерит праздничные костюмы. Кто-то из музыкантов переоденется в космонавта, кто-то - в Деда Мороза. Фото: РИА Новости Обычно суровая "Ария" под Новый год примерит праздничные костюмы. Кто-то из музыкантов переоденется в космонавта, кто-то - в Деда Мороза. Фото: РИА Новости
Обычно суровая "Ария" под Новый год примерит праздничные костюмы. Кто-то из музыкантов переоденется в космонавта, кто-то - в Деда Мороза. Фото: РИА Новости

Это будет и в самом деле необычное шоу. Никакие рок-группы, да и рэп или поп-звезды, еще так не поступали! "Ария" играет тяжелый рок, эти музыканты - суровые, длинноволосые парни с гитарами - классика отечественного хард-энд-хэви… И вдруг такие озорные театральные забавы? Ведь на протяжении "Невероятного новогоднего концерта" (именно так написано на афишах!) "арийцы" будут превращаться то в космонавтов (специальный реквизит и экипировка уже закуплены), то в музыкантов с танцплощадки времен СССР, то, конечно же, - в Дедов Морозов. Очень непривычное зрелище, надо признаться. Но зрителям в предновогодний вечер так будет только интереснее!

Фото: Reuters
Новый соратник Queen Адам Ламберт выпустил необычный фортепианный альбом

При этом музыканты исполнят свои главные хиты, их у них много от "Воли и разума", "Торреро" и "Улицы роз" до совсем свежих "Крещения огнем" и "Проклятья морей". А многие композиции прозвучат в необычной, новой аранжировке. При этом гитарист Сергей Попов выразился о программе так: "Ржаку мы вам обещаем". В самом деле, музыканты, исполняющие свой тяжелый рок в костюмах Дедов Морозов, выглядят довольно забавно. Может, заодно исполнят и какие-то общеизвестные новогодние песни? И раздадут со сцены подарки?

"Ария", кстати, в последние годы вообще старательно расширяет свою аудиторию. Байкерская для них и прежде была привычной, и поэтому группа - уже много лет завсегдатай байк-фестивалей в Крыму и Калужской области. Ну а недавно выступала и на спортивной арене перед боем между мастером пауэрлифтинга Михаилом Кокляевым и корифеем смешанных единоборств Александром Емельяненко. Интересно, что придумают "арийцы" в следующий раз?

"Ленинград", программа "ЛЕНИНГРАДский Новый Год", Москва, "Известия Hall", 30 декабря; Санкт-Петербург, "Тинькофф Арена", 31 декабря

Сергей Шнуров несколько раз объявлял, что вот эти-то концерты обязательно будут прощальными: вначале предварял так стадионный тур по России, затем - сет на одном из open-air в городе на берегу Черного моря… Но выступления 30 и 31 декабря действительно станут прощальными, в этом году уж точно. А затем музыканты уходят на неопределенное время в творческий отпуск, во время которого их лидер будет сниматься в кино, вести телепрограммы и т.д. Зато напоследок обещаны яркое красочное шоу, праздничная атмосфера и то, что Шнур со сцены пошлет Старый год на все известные ему буквы...

Фото: youtube.com
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу "Голос"

Те, кто хочет провести этот предпраздничный вечер так же, как он, должны, впрочем, учесть, что такое типично шнуровское удовольствие будет не дешевым. Ведь стоимость билетов начинается с 23 тысяч рублей. А есть и по 100… Так что не зря тянули с прощанием до праздников, когда люди бывают готовы на самые необычные поступки.

На сцене Шнуров создает атмосферу праздника непослушания. Тем, кому приятно его снова услышать, наверное, не поскупятся. Но, может, и хорошо, что ругаться ныне удовольствие не дешевое?

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк Музыка с Александром Алексеевым Новый год

Главное сегодня

Путин заявил об ожиданиях от 2020 года
РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека
В СК пояснили, с чем связан обыск в квартире журналистки "Новой газеты"