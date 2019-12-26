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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где смотреть и как не опоздать

Особенности Нового года в Москве
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 294(8052)


В субботу начнутся ограничения для движения транспорта в центре столицы

Текст: Иван Пышечкин
Уже в субботу центр столицы начнут перекрывать для транспорта. Десятки улиц отдадут пешеходам. Там начнут устанавливать площадки и сцены для проведения спектаклей, концертов, мастер-классов и спортивных шоу.

Центральным местом гуляний станет улица Тверская. Ее закроют для авто с 02.00 28 декабря до 22.00 6 января. В это же время нельзя будет проехать по Моховой от Воздвиженки до Тверской, а также по Охотному Ряду от Моховой до Театрального проезда. Закроют Театральный проезд от Петровки до Охотного Ряда. Пешеходными станут и переулки: Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Иван Пышечкин

ЦОДД призывает водителей пересесть на метро, которое вместе с МЦК будет работать всю новогоднюю ночь бесплатно. Но если кто-то не представляет жизни без машины, дадим пару советов. Парковаться удобнее вблизи метро "Площадь Революции" - на Ильинке, Богоявленском или Большом Черкасском переулках. Их тоже перекроют (с 08.00 31 декабря до 23.00 8 января). Остаются Большая Лубянка, Мясницкая и Покровка. Поэтому минут 15-20 придется прогуляться пешком до мест гуляний. Другой вариант - можно припарковаться на Бульварном кольце или в близлежащих переулках. Ну или оставить машину в Замоскворечье. В этом случае прогулка в сторону Кремля и Тверской займет еще больше времени. Но почему бы и не погулять?

Стоит обратить внимание и на дополнительные ограничения, которые введут близи Красной площади в момент запуска праздничного фейерверка. 31 декабря в течение часа (с 23.30 до 00.30) для проезда автомобилей будут закрыты улицы Москворецкая и Варварка, Софийская, Раушская, Кремлевская (от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста) и Москворецкая (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда) набережные. Кроме того, перекроют Васильевский Спуск и сам Большой Москворецкий мост.

Более подробно обо всех ограничениях можно узнать на Едином транспортном портале столицы по ссылке http://transport.mos.ru/.

Москва покажет путешественникам новогоднюю короткометражку

Где лучше всего смотреть новогодние фейерверки

Текст: Сергей Жуков
Новый год Москва встретит праздничными фейерверками. Их запустят из 33 разных точек - в парках и местах массовых гуляний.

Залпы прогремят в парке Горького, "Сокольниках", парке Победы, саду "Эрмитаж". Небо на пять минут озарится красными, синими, зелеными, золотыми и серебряными огнями в 01.00 ночи по Москве, уточнили в пресс-службе "Мосгорпарка". Именно к этому времени НГ встретят жители всех регионов.

Фото: РИА Новости
"Ария" и "Ленинград" проведут новогодние концерты в Москве

Самое красочное пиротехническое шоу обещают в Таганском парке - небо украсят золотые пионы, хризантемы, вееры, кометы и букеты. А москвичи, решившие отметить праздник в саду имени Баумана, Сиреневом саду и усадьбе Воронцово, увидят золотые и серебряные волны, короны и цветы сакуры. Помимо парков увидеть фейерверки можно будет еще на 13 площадках. Первые залпы в городе прозвучат над Большим Москворецким мостом в полночь. Остальные, как и в парках, в 01.00. Небо "разрисуют" над Поклонной горой, ВДНХ, городком имени Баумана, акваторией Москвы-реки (напротив дома 41а на улице Гурьянова).

В новогодние праздники пройдет более 270 крупных мероприятий. Главные гулянья в новогоднюю ночь запланированы на Тверской улице. Там покажут уличные спектакли, проведут концерты звезд.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Жуков
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