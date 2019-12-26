Ярославские студенты восстановят к Дню Победы уникальный военный тягач

В Ярославле студенты технического университета начали восстанавливать тягач ЯАЗ-219, которых в мире больше нет, сообщает ОТР.

Ярославский автозавод выпускал тяжелый грузовой автомобиль общего назначения ЯАЗ-219 в 1958 - 1959-х годах, причем ограниченной серией. С конвейера сошли всего 483 машины.

Реставрации одной из них студенты ЯГТУ уделяют сейчас все свободное время: уже воссоздали кабину и нашли двигатель, собираются заменить расходники и отыскать оригинальные элементы большегруза, что сделать по понятным причинам проблематично. Детали, которые найти не удастся, молодые люди планируют выточить на станках или распечатать на 3D-принтере.

Закончить реставрацию студенты хотят к Дню Победы, чтобы воссозданный тягач принял участие в торжествах.

- Сделать такой подарок на 9 мая ветеранам. Я думаю, это вообще потрясающе будет, - говорит главный конструктор проекта Вадим Сафронов.

По словам декана автомеханического факультета ЯГТУ Александра Ивнева, студенты не только изучают конструкцию двигателя, но еще и занимаются архивной работой - ищут те оригинальные детали, которых сейчас не хватает.