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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ценный совет

Как не дать себя обсчитать перед Новым годом
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Жители ряда районов Москвы жалуются в соцсетях: в сетевых магазинах перед праздниками появились "двойные ценники" на одни и те же товары. На полках низкая акционная цена, а на кассе - совсем другая, гораздо выше. Покупатели прельщаются скидками, а платить приходится по полной.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Одна из таких жалоб поступила с Кастанаевской улицы. Посетительница сетевого магазина в доме №42 сфотографировала для примера ценники на 150-граммовую бутылку соевого соуса. На белом значится 264,99 руб., на желтом - 124,99. Москвичке на кассе естественно посчитали по максимуму. Хотела написать все, что думает, в жалобную книгу, но ее в магазине даже не оказалось. Товар пришлось возвращать. Потребитель обратилась к торговцам письменно, получила ответ - "в ситуации разобрались". Тем не менее, как свидетельствуют пользователи соцсетей, точно такая же ситуация недавно повторилась и на Арбате.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как свидетельствуют покупатели, сотрудники магазинов чаще всего говорят, что просто забыли убрать один из ценников и внести изменения в базу. Как отмечает пресс-служба одного из крупнейших ретейлеров столицы, постепенно такие ситуации сведут к минимуму электронные ценники. Актуальная стоимость товаров высвечивается на табло и автоматически обновляется без влияния человеческого фактора. Однако пока такие ценники появились лишь в небольшой части магазинов. Пока в пилотном проекте участвуют лишь семь супермаркетов в подмосковном Долгопрудном. Ретейлеры отмечают, что такая технология экономит ресурсы и позволяет информировать об актуальных ценах.

Но что делать, если в вашем супермаркете ценники бумажные? Как отмечает столичное управление Роспотребнадзора, по законодательству о защите прав потребителей продавцы обязаны предоставлять информацию о цене товара. "Продавец обязан реализовать товар по цене на ценнике. Даже если покупка совершена и пробит чек, он должен вернуть разницу", - считают в управлении. В Роспотребнадзоре советуют обратиться с жалобой к администратору или директору магазина. Вас не услышали? Пишите в ваше управление Роспотребнадзора, в электронной форме это можно сделать на сайте ведомства. Обман потребителей подпадает под статью 14.7 КоАП. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 500 тыс. руб.

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