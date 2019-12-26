Мировые оперные звезды споют на фестивале "Новый год в консерватории"

Новости

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Волчек 21:23
Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год 21:21
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым 21:04
В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители 20:45
Неизвестные сожгли крест на могиле Децла 20:37
Путин заявил об ожиданиях от 2020 года 20:14
Умерла Галина Волчек 20:10
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека 20:10
"Гознак" рассказал, как защищают банкноты от микробов 20:08
"Манчестер Юнайтед" простажирует 15-летнего нападающего "Чертаново" 19:51
В России появится магазин, где можно расплатиться с помощью тележки 19:40
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 19:39
Путин рассказал итальянскому премьеру о саммите "нормандской четверки" 19:30
Путин и Нетаньяху поздравили друг друга с праздниками 19:24
На могиле Карла Маркса в Лондоне установлены камеры видеонаблюдения 19:20
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова 19:12
Федор Емельяненко: Для меня брат "мертв", но я молюсь, чтобы он "ожил" 19:04
Евгения Медведева повредила конек, но не снимется с ЧР 18:57
В Петербурге на станциях метро обнаружили окаменелости 18:48
Минздрав Крыма: Безопасных доз алкоголя не существует 18:28
Украина и США договорились о поставке второй партии Javelin 18:26
Стало известно, где похоронят генерала Махмута Гареева 18:17
Китайский инвестор захотел организовать круизы по Крыму 18:14
Матвиенко: Россия жестко ответит Эстонии на притеснения агентства Sputnik 18:06
В детсаду Заполярья при раздаче подарков умер Дед Мороз 17:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 20:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чокнуться - можно

Мировые оперные звезды споют на фестивале "Новый год в консерватории"
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Новогодний фестиваль, уже ставший традицией, откроется концертом легендарного французского композитора румынского происхождения Владимира Космы. 29 декабря автор почти трех сотен саундтреков к фильмам, среди которых такие киношедевры, как "Игрушка", "Высокий блондин в черном ботинке", "Невезучие", "Беглецы", встав за пульт Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, представит хиты своей музыки.
Джойс ДиДонато приготовила для публики специальную программу. Фото: Chris Singer / Cal Performances Джойс ДиДонато приготовила для публики специальную программу. Фото: Chris Singer / Cal Performances
Джойс ДиДонато приготовила для публики специальную программу. Фото: Chris Singer / Cal Performances

Самый ответственный вечер фестиваля - 31 декабря - отдан самому знойному драматическому тенору мировой оперы - аргентинцу Хосе Куре. Обладатель "черного пояса" по кунг-фу, чьи демонические портреты ныне смотрят с обложек десятков глянцевых журналов и компакт-дисков, в Москве исполнит самые любимые публикой арии из популярных опер вместе с оркестром Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под управлением Феликса Коробова. Надо иметь в виду, что гостей в этот день будут встречать на красной ковровой дорожке и с шампанским.

Фото: Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn
В Венской опере прошли премьеры созданных по заказу постановок

Оперную тему фестиваля 3 января продолжит также латиноамериканский тенор, но уже лирический - мексиканец Хесус Леон. "Новый романтик" и "красавец с голосом ангела" (как его окрестили в музыкальном мире) в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра (дирижер Ариф Дадашев) посвятит выступление итальянской опере.

Финалом фестиваля 5 января станет выступление уникальных молодых исполнителей голландской классической музыки - пианистов Лукаса и Артура Юссенов. Дуэт исполнит программу из интерпретаций сочинений Бетховена, Шуберта, Пуленка и Равеля.

Главный концерт - выступление дивы мировой оперы Джойс ДиДонато

Но самый главный концерт фестиваля пройдет накануне, 4 января. На консерваторскую сцену выйдет двукратная обладательница премии "Грэмми", выдающаяся американская певица, настоящая дива мировой оперы Джойс ДиДонато.

Фото: Дарья Жбанова
В Новосибирске поставили мюзикл о группе ДДТ

Обладательница редкого по красоте и виртуозности лирико-колоратурного меццо-сопрано и одна из самых востребованных исполнительниц в мире в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (дирижер - Максим Емельянычев) исполнит специальную праздничную программу.

Судьба Джойс ДиДонато многим покажется воплощением мечты. Шестой ребенок в ирландско-американской семье, красавица легко и вовремя была коронована на самых важных мировых турнирах вокалистов. Но у триумфов есть своя цена. На "Севильском цирюльнике" в Ковент-Гардене десять лет назад певица оступилась, сломала малую берцовую кость правой ноги. Закончила первый акт хромая. Потом вышла петь на костылях. Оставшиеся 5 спектаклей исполняла роль Розины, передвигаясь по сцене в инвалидной коляске.

Обнаружить окошко в гастрольном графике для "русского блица" было непросто, тем более не стоит упускать возможность встретиться с ней.

Где еще послушать хорошую музыку на новогодних каникулах?

28 декабря, Дом музыки. Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает".

По традиции фестиваль завершается под Новый год оперным гала-концертом. Вместе с маэстро и возглавляемым им Национальным филармоническим оркестром выступят знаменитая сопрано Хибла Герзмава и харизматичный тенор Арсен Согомонян.

Фото: spbopera.ru
В Петербурге поставили "Эсмеральду" Даргомыжского

30 декабря, Зал "Зарядье". Камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

Вместе с оркестром выступят солисты Анна Аглатова (сопрано), Сергей Накаряков и Вадим Эйленкриг (труба). Дирижер - Константин Хватынец. В программе музыка от Моцарта до Гершвина.

29 декабря и 3-7 января, "Геликон-опера". Премьера музыкального спектакля Александра Покидченко "Снежная Королева. Глобальное потепление".

Режиссер - Илья Ильин, художник-постановщик - Ростислав Протасов. Зрителям обещаны новые приключения Кая и Герды: они уже не маленькие дети, а подростки, путешествующие в надежде, разумеется, спасти весь мир.

1-8 января, Зал "Зарядье". Премьера "Щелкунчик-2020". Балет-опера-сказка на музыку Чайковского.

Режиссер Нина Чусова, художник Андрей Бартенев, сценограф Павел Каплевич, дирижер Филипп Чижевский и балетмейстер Анна Абалихина утверждают, что создали удивительную историю с участием артистов оперы, балета и даже цирка. Стоит сходить и проверить, чему удивляться.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Новый год

Главное сегодня

Путин заявил об ожиданиях от 2020 года
РФ зеркально ответит на санкции США по "Северному потоку-2"
Минтруд выделит 2 миллиарда рублей на переобучение женщин в декрете
Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека
В СК пояснили, с чем связан обыск в квартире журналистки "Новой газеты"