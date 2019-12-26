Мировые оперные звезды споют на фестивале "Новый год в консерватории"

Новогодний фестиваль, уже ставший традицией, откроется концертом легендарного французского композитора румынского происхождения Владимира Космы. 29 декабря автор почти трех сотен саундтреков к фильмам, среди которых такие киношедевры, как "Игрушка", "Высокий блондин в черном ботинке", "Невезучие", "Беглецы", встав за пульт Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, представит хиты своей музыки.

Самый ответственный вечер фестиваля - 31 декабря - отдан самому знойному драматическому тенору мировой оперы - аргентинцу Хосе Куре. Обладатель "черного пояса" по кунг-фу, чьи демонические портреты ныне смотрят с обложек десятков глянцевых журналов и компакт-дисков, в Москве исполнит самые любимые публикой арии из популярных опер вместе с оркестром Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под управлением Феликса Коробова. Надо иметь в виду, что гостей в этот день будут встречать на красной ковровой дорожке и с шампанским.

Оперную тему фестиваля 3 января продолжит также латиноамериканский тенор, но уже лирический - мексиканец Хесус Леон. "Новый романтик" и "красавец с голосом ангела" (как его окрестили в музыкальном мире) в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра (дирижер Ариф Дадашев) посвятит выступление итальянской опере.

Финалом фестиваля 5 января станет выступление уникальных молодых исполнителей голландской классической музыки - пианистов Лукаса и Артура Юссенов. Дуэт исполнит программу из интерпретаций сочинений Бетховена, Шуберта, Пуленка и Равеля.

Главный концерт - выступление дивы мировой оперы Джойс ДиДонато

Но самый главный концерт фестиваля пройдет накануне, 4 января. На консерваторскую сцену выйдет двукратная обладательница премии "Грэмми", выдающаяся американская певица, настоящая дива мировой оперы Джойс ДиДонато.

Обладательница редкого по красоте и виртуозности лирико-колоратурного меццо-сопрано и одна из самых востребованных исполнительниц в мире в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (дирижер - Максим Емельянычев) исполнит специальную праздничную программу.

Судьба Джойс ДиДонато многим покажется воплощением мечты. Шестой ребенок в ирландско-американской семье, красавица легко и вовремя была коронована на самых важных мировых турнирах вокалистов. Но у триумфов есть своя цена. На "Севильском цирюльнике" в Ковент-Гардене десять лет назад певица оступилась, сломала малую берцовую кость правой ноги. Закончила первый акт хромая. Потом вышла петь на костылях. Оставшиеся 5 спектаклей исполняла роль Розины, передвигаясь по сцене в инвалидной коляске.

Обнаружить окошко в гастрольном графике для "русского блица" было непросто, тем более не стоит упускать возможность встретиться с ней.

Где еще послушать хорошую музыку на новогодних каникулах?

28 декабря, Дом музыки. Фестиваль "Владимир Спиваков приглашает".

По традиции фестиваль завершается под Новый год оперным гала-концертом. Вместе с маэстро и возглавляемым им Национальным филармоническим оркестром выступят знаменитая сопрано Хибла Герзмава и харизматичный тенор Арсен Согомонян.

30 декабря, Зал "Зарядье". Камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

Вместе с оркестром выступят солисты Анна Аглатова (сопрано), Сергей Накаряков и Вадим Эйленкриг (труба). Дирижер - Константин Хватынец. В программе музыка от Моцарта до Гершвина.

29 декабря и 3-7 января, "Геликон-опера". Премьера музыкального спектакля Александра Покидченко "Снежная Королева. Глобальное потепление".

Режиссер - Илья Ильин, художник-постановщик - Ростислав Протасов. Зрителям обещаны новые приключения Кая и Герды: они уже не маленькие дети, а подростки, путешествующие в надежде, разумеется, спасти весь мир.

1-8 января, Зал "Зарядье". Премьера "Щелкунчик-2020". Балет-опера-сказка на музыку Чайковского.

Режиссер Нина Чусова, художник Андрей Бартенев, сценограф Павел Каплевич, дирижер Филипп Чижевский и балетмейстер Анна Абалихина утверждают, что создали удивительную историю с участием артистов оперы, балета и даже цирка. Стоит сходить и проверить, чему удивляться.