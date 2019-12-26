Два человека погибли, восемь ранены в результате аварии международного автобуса под Липецком. Большинство пострадавших - граждане Грузии.

Сообщение о ДТП поступило в оперативные службы в 18.40. На 356-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" у поселка Яркино Становлянского района опрокинулся в кювет автобус "Сетра" с пассажирами, следовавший из Москвы в Тбилиси. Тяжелая машина перевернулась через крышу, отчего та сложилась как картонная коробка и съехала набок. Пассажиров в салоне зажало.

- Два человека погибли, остальные выбрались из автобуса самостоятельно, - рассказали в региональном управлении МЧС.

В "Сетре" ехали два водителя и 17 пассажиров. Травмы получили восемь человек, среди них пятилетний ребенок. Девятерых пришлось доставить в больницу для более тщательного осмотра, остальным оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Пассажиров - большинство из них жители Грузии - отправили в райцентр Становое, где есть гостиница и возможность разместить потерпевших крушение путешественников.

Что с ними делать дальше, региональные власти будут решать после консультаций с грузинским посольством. По предварительным данным, погибшие - тоже иностранцы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.