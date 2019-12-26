Названа возможная причина ДТП под Липецком

По факту гибели двух человек в ДТП с автобусом "Москва - Тбилиси" на трассе М4 "Дон" в СУ СКР по региону начали проверку. Как сообщили в пресс-службе управления, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок.

Следователи и криминалисты регионального управления прибыли на место происшествия сразу же. По одной из версий, причиной аварии могла стать и гололедица на трассе: вечером в Липецкой области прошел ледяной дождь.

Напомним, что сообщение о ДТП поступило около 19 часов вечера. Два человека погибли на месте, еще восемь, в том числе пятилетний мальчик, госпитализированы.

Те пассажиры, которые не пострадали в результате аварии и могут продолжить свой путь, поедут дальше в Тбилиси на другом автобусе.