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26.12.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека

Текст: Анна Скрипка (Липецк)
Фото: ГУ МЧС по Липецкой области Фото: ГУ МЧС по Липецкой области
Фото: ГУ МЧС по Липецкой области

Автобус "Москва - Тбилиси" опрокинулся под Липецком - в Становлянском районе вблизи села Яркино. В результате ДТП погибли два человека.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
В Башкирии автомобиль протаранил пассажирский автобус

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о ДТП поступило в единую диспетчерскую службу в 18 часов 40 минут. На 356 километр трассы М-4 "Дон" выехали спасатели, медики и госавтоинспекция.

В настоящее время, медики оказывают помощь девяти раненым. Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по области, среди пострадавших - ребенок пяти лет. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, всех раненых будут госпитализировать в Елецкую больницу. Всего в автобусе находилось 19 человек - двое водителей и 17 пассажиров. Остальных пассажиров перевезут в райцентр Становое, там примут решение о том, где их разместить.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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