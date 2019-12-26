Под Липецком в перевернувшемся автобусе погибли два человека

Автобус "Москва - Тбилиси" опрокинулся под Липецком - в Становлянском районе вблизи села Яркино. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о ДТП поступило в единую диспетчерскую службу в 18 часов 40 минут. На 356 километр трассы М-4 "Дон" выехали спасатели, медики и госавтоинспекция.

В настоящее время, медики оказывают помощь девяти раненым. Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по области, среди пострадавших - ребенок пяти лет. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, всех раненых будут госпитализировать в Елецкую больницу. Всего в автобусе находилось 19 человек - двое водителей и 17 пассажиров. Остальных пассажиров перевезут в райцентр Становое, там примут решение о том, где их разместить.