Названы составы команд на Матч Звезд КХЛ

В составы команд попали 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба КХЛ. Выбор участников Матча Звезд КХЛ по традиции проходил в несколько этапов. Сначала свой выбор сделали болельщики, которые определили по одному вратарю, защитнику и нападающему в каждом из дивизионов. После этого свой выбор сделали журналисты. Остальные игроки, защитник и три форварда в каждую из команд, были выбраны решением КХЛ. Помимо этого команды получат по одному из игроков, которые будут признаны лучшими на Кубке вызова МХЛ, который пройдет 12 января.
Дивизион Боброва. Вратари: Юлиус Гудачек ("Спартак", выбор болельщиков), Александр Самонов (СКА, выбор СМИ); защитники: Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Микко Лехтонен ("Йокерит", выбор СМИ), Яков Рылов ("Спартак", выбор КХЛ); нападающие: Вадим Шипачев ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва, выбор СМИ), Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Рига, выбор КХЛ), Даниил Вовченко ("Северсталь", выбор КХЛ), Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ). Главный тренер: Алексей Кудашов (СКА).
Дивизион Тарасова. Вратари: Илья Коновалов ("Локомотив", выбор болельщиков), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ); защитники: Илья Шинкевич ("Витязь", выбор болельщиков), Чарлз Геноуэй ("Торпедо", выбор СМИ), Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ); нападающие: Вячеслав Грецкий ("Динамо" Минск, выбор болельщиков), Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ), Стефан Да Коста ("Локомотив", выбор КХЛ), Александр Семин ("Витязь", выбор КХЛ), Мальте Стремвалль (ХК "Сочи", выбор КХЛ). Главный тренер: Игорь Никитин (ЦСКА).
Дивизион Харламова. Вратари: Тимур Билялов ("Ак Барс", выбор болельщиков), Якуб Коварж ("Автомобилист", выбор СМИ); защитники: Кристиан Хенкель ("Ак Барс", выбор болельщиков), Юрки Йокипакка ("Сибирь", выбор СМИ), Ник Бэйлен ("Трактор", выбор КХЛ); нападающие: Найджел Доус ("Автомобилист", выбор болельщиков), Сергей Мозякин ("Металлург", выбор СМИ), Данис Зарипов ("Ак Барс", выбор КХЛ), Павел Порядин ("Нефтехимик", выбор КХЛ), Павел Дацюк ("Автомобилист", выбор КХЛ). Главный тренер: Дмитрий Квартальнов ("Ак Барс").
Дивизион Чернышева. Вратари: Юха Метсола ("Салават Юлаев", выбор болельщиков), Игорь Бобков ("Авангард", выбор СМИ); защитники: Вячеслав Войнов ("Авангард", выбор болельщиков), Даррен Диц ("Барыс", выбор СМИ), Адам Альмквист ("Адмирал", выбор КХЛ); нападающие: Кирилл Семенов ("Авангард", выбор болельщиков),Никита Сошников ("Салават Юлаев", выбор СМИ), Брэндон Ип ("Куньлунь Ред Стар", выбор КХЛ), Гинек Зогорна ("Амур", выбор КХЛ), Линус Умарк ("Салават Юлаев", выбор КХЛ).Главный тренер: Боб Хартли ("Авангард").