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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Названы составы команд на Матч Звезд КХЛ

Текст: Максим Домчев
Континентальная хоккейная лига назвала составы команд на предстоящий 18-19 января Матч Звезд КХЛ, который состоится в Москве на "ВТБ-Арене".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В составы команд попали 40 хоккеистов, представляющих 24 клуба КХЛ. Выбор участников Матча Звезд КХЛ по традиции проходил в несколько этапов. Сначала свой выбор сделали болельщики, которые определили по одному вратарю, защитнику и нападающему в каждом из дивизионов. После этого свой выбор сделали журналисты. Остальные игроки, защитник и три форварда в каждую из команд, были выбраны решением КХЛ. Помимо этого команды получат по одному из игроков, которые будут признаны лучшими на Кубке вызова МХЛ, который пройдет 12 января.

Составы команд

Дивизион Боброва. Вратари: Юлиус Гудачек ("Спартак", выбор болельщиков), Александр Самонов (СКА, выбор СМИ); защитники: Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Микко Лехтонен ("Йокерит", выбор СМИ), Яков Рылов ("Спартак", выбор КХЛ); нападающие: Вадим Шипачев ("Динамо" Москва, выбор болельщиков), Дмитрий Яшкин ("Динамо" Москва, выбор СМИ), Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Рига, выбор КХЛ), Даниил Вовченко ("Северсталь", выбор КХЛ), Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ). Главный тренер: Алексей Кудашов (СКА).

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Дивизион Тарасова. Вратари: Илья Коновалов ("Локомотив", выбор болельщиков), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ); защитники: Илья Шинкевич ("Витязь", выбор болельщиков), Чарлз Геноуэй ("Торпедо", выбор СМИ), Мэт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ); нападающие: Вячеслав Грецкий ("Динамо" Минск, выбор болельщиков), Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ), Стефан Да Коста ("Локомотив", выбор КХЛ), Александр Семин ("Витязь", выбор КХЛ), Мальте Стремвалль (ХК "Сочи", выбор КХЛ). Главный тренер: Игорь Никитин (ЦСКА).

Дивизион Харламова. Вратари: Тимур Билялов ("Ак Барс", выбор болельщиков), Якуб Коварж ("Автомобилист", выбор СМИ); защитники: Кристиан Хенкель ("Ак Барс", выбор болельщиков), Юрки Йокипакка ("Сибирь", выбор СМИ), Ник Бэйлен ("Трактор", выбор КХЛ); нападающие: Найджел Доус ("Автомобилист", выбор болельщиков), Сергей Мозякин ("Металлург", выбор СМИ), Данис Зарипов ("Ак Барс", выбор КХЛ), Павел Порядин ("Нефтехимик", выбор КХЛ), Павел Дацюк ("Автомобилист", выбор КХЛ). Главный тренер: Дмитрий Квартальнов ("Ак Барс").

Дивизион Чернышева. Вратари: Юха Метсола ("Салават Юлаев", выбор болельщиков), Игорь Бобков ("Авангард", выбор СМИ); защитники: Вячеслав Войнов ("Авангард", выбор болельщиков), Даррен Диц ("Барыс", выбор СМИ), Адам Альмквист ("Адмирал", выбор КХЛ); нападающие: Кирилл Семенов ("Авангард", выбор болельщиков),Никита Сошников ("Салават Юлаев", выбор СМИ), Брэндон Ип ("Куньлунь Ред Стар", выбор КХЛ), Гинек Зогорна ("Амур", выбор КХЛ), Линус Умарк ("Салават Юлаев", выбор КХЛ).Главный тренер: Боб Хартли ("Авангард").

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