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Нововоронежские атомщики исполнили мечты воспитанников школы-интерната

Работники Нововоронежской АЭС (НВ АЭС), представители Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) в рамках ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" побывали в Бобровской школе-интернате и передали ее воспитанникам новогодние подарки.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В декабре на территории Нововоронежской АЭС были установлены елки с письмами от воспитанников Бобровской школы-интерната, в которых они просили Деда Мороза исполнить их новогодние желания - подарить игрушки, одежду, обувь. Каждый работник НВ АЭС мог поучаствовать в акции и примерить на себя роль главного зимнего волшебника.

"В канун Нового года все ждут подарков и чудес, особенно дети. Работники Нововоронежской АЭС всегда с трепетом относятся к этой акции. Мы постарались сделать все, чтобы детские мечты сбылись. Люди активно брали конверты с елочек, кто-то лично готовил подарок, кто-то от всего цеха, подразделения, никто не остался равнодушным", - рассказал председатель ОМА НВ АЭС Владислав Любавин.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Вручение подарков прошло в формате новогоднего утренника. Артисты молодежного театра "Фэриартос" Дома детского творчества г.Нововоронежа подготовили театрализованное представление. Дети пели, плясали, отгадывали загадки и рассказывали стихотворения.

"Наше сотрудничество с Нововоронежской атомной станцией уже превратилось в дружбу. Руководство откликается на все наши просьбы. Дети всегда с нетерпением, радостью ждут гостей из Нововоронежа. Им очень важно тепло, участие, внимание и общение, они понимают, что они в этом мире не одни", - отметила директор Бобровской школы-интерната Валентина Брызгалина.

Акция "Елка желаний" ведет свое начало с 2008 года. Именно тогда Организация молодых атомщиков НВ АЭС выступила с инициативой о проведении новогодней благотворительной акции, в ходе которой работники НВ АЭС осуществляют мечты воспитанников школ-интернатов Воронежской области.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969 г., третий - в 1971 г., четвертый - в 1972 г., пятый - в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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