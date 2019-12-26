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26.12.2019 23:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Made in Moscow

Объем московского экспорта вырос на 15 процентов
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 294(8052)
Москва за 10 месяцев этого года экспортировала на 15% больше продукции, чем за такой же период прошлого года. Причем речь идет не о сырьевом или энергетическом экспорте, а преимущественно о высокотехнологичных товарах - промышленном оборудовании, технике, компьютерах и многом другом.

Как рассказали "РГ" в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, с января по октябрь подобных товаров из Москвы за границу отправили на 4,9 млрд долларов. А общий объем несырьевого и неэнергетического экспорта достиг 21,9 млрд долларов. Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркивает, что экспортные показатели города растут не только в этом году - это стабильная динамика последних лет. Например, по итогам 2018 года Россия поднялась на три строчки в рейтинге крупнейших стран-экспортеров и заняла 28-е место - свой вклад в это внесла и Москва.

Фото: Предоставлено для CHINA DAILY
Москва и Пекин расширяют энергетическое сотрудничество

Среди покупателей московской продукции отнюдь не только страны СНГ - первое место, к примеру, занимает Великобритания, второе Казахстан, а замыкает тройку лидеров Беларусь. Следом идут Турция и США. Великобритания закупила у Москвы товаров за 10 месяцев на 3,4 млрд долларов, а США - на 1,5 млрд.

Что же эти страны с довольно развитой собственной промышленностью закупают у Москвы, где на первый взгляд заводов куда меньше офисных и торговых центров? Среди ведущей экспортной продукции столицы - лекарства, оптические приборы, медицинская техника, аппаратура связи, механическое оборудование и многое другое.

Производят все это главным образом 650 средних и крупных предприятий, на которых занято 700 тысяч москвичей. Не отстают и технопарки, которых с каждым годом становится больше - там обычно работают небольшие, но высокотехнологичные компании с большим экспортным потенциалом продукции.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, московский экспорт в последние годы становится более разнообразным - линейку товаров расширяют и небольшие, и крупные предприятия. Для них столичные власти в этом году создали центр "Моспром", где стараются не только решать проблемы производителей, но и знакомят их с мерами поддержки. "Одним из наиболее востребованных видов поддержки оказался поиск зарубежных покупателей, - отмечает Прохоров. - По итогам этого года центром уже организовано более 1500 деловых встреч с ними".

Великобритания закупила у Москвы товаров за 10 месяцев на 3,4 млрд долларов

Например, московский производитель мороженого "Amore" с помощью "Моспрома" участвовал в выставках "WorldFood" в Москве и "Anuga" в Кельне. "Сейчас компания находится на стадии подписания контрактов с дистрибьюторами из Германии, Израиля и стран Прибалтики", - отмечает Прохоров. При этом экспортировать мороженое компания начала только этим летом - первые контракты заключили с Беларусью и Арменией.

Куда больше экспортного опыта у столичной группы компаний "Световые Технологии" - в их ассортименте больше 9 тысяч всевозможных светильников, которые экспортируются почти в 30 стран, включая Великобританию, Германию и Австрию.

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